Đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ đẩy khí nén của Tesla Roadster cho robot quân sự Mỹ

Màn trình diễn của mẫu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới với khả năng bật khỏi mặt đất và xoay chuyển trên không nhờ hệ thống đẩy khí nén đang thu hút sự chú ý của giới phân tích kỹ thuật quân sự. Cơ chế này mở ra khả năng hỗ trợ các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) vượt chướng ngại vật phức tạp, nhưng đồng thời đối mặt với hàng loạt giới hạn vật lý và bài toán sống còn trong môi trường tác chiến thực tế.

Cơ chế hoạt động của hệ thống đẩy khí nén trên Roadster

Vào tối 15/10 tại cơ sở thử nghiệm tên lửa của SpaceX ở McGregor, bang Texas, Tesla đã trình diễn biến thể thiết kế lại của mẫu Roadster thế hệ thứ hai. Trong bài thử nghiệm, xe di chuyển lên đường dốc cong, bám dốc trong tư thế lộn ngược, bật lên không trung rồi tiếp đất bằng bốn bánh mà không có người ngồi điều khiển.

Siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới (phiên bản trình làng tháng 10/2026 với thiết kế góc cạnh và cửa mở kiểu cắt kéo). Ảnh: Tesla

Về mặt kỹ thuật, hệ thống này được phát triển với sự hỗ trợ từ SpaceX. Lars Moravy, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phương tiện của Tesla, cho biết cấu hình khí động lực học của xe gồm:

Bình chứa áp suất cao: Hai bình composite quấn sợi carbon tương tự loại dùng trên tên lửa SpaceX, tổng dung tích 600 lít, chứa khoảng 250 kg không khí nén.

Hệ thống vòi phun: 10 vòi phun bố trí quanh thân xe để giải phóng luồng khí áp lực cao, giúp xe bật lên và tinh chỉnh tư thế cân bằng khi rời mặt đất.

Quạt hút gầm: Tạo lực ép xuống mặt đường tương đương khoảng hai lần trọng lượng xe, hỗ trợ độ bám khi vận hành ở các góc nghiêng lớn hoặc đảo ngược.

Mặc dù được mô tả có thể tạo lực nâng, phương tiện thực tế mới chỉ thực hiện được các cú nhảy và xoay mình ngắn trong vài giây chứ chưa thể duy trì quỹ đạo bay liên tục như khí tài đường không chuyên dụng.

Khả năng tích hợp lên phương tiện không người lái mặt đất

Điểm giá trị nhất mà công nghệ này gợi mở cho lĩnh vực quốc phòng là hỗ trợ các xe robot tự hành (UGV) vượt qua hào rãnh, gờ cao hay bãi chướng ngại vật nhỏ – nơi hệ thống dẫn động bánh lốp hoặc bánh xích truyền thống dễ bị đình trệ. Quân đội Mỹ hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào các nền tảng UGV phục vụ nhiệm vụ hậu cần, tiếp tế và mở đường.

RACER Heavy Platform (RHP), một mẫu xe chiến đấu không người lái (UGV) bánh xích tự hành do DARPA (Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ) phát triển. Ảnh: DARPA

Tháng 8/2026, Lục quân Mỹ đã lựa chọn 6 doanh nghiệp tham gia sáng kiến Infantry Last Tactical Mile (ILTM) nhằm cung cấp các phương tiện tiếp tế và sơ tán thương binh tự hành cho tiền tuyến. Song song đó, Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) đã hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm của chương trình RACER, giúp xe hạng nặng RACER Heavy 12 tấn tự vượt địa hình hiểm trở kéo theo hệ thống phá mìn M58 MICLIC.

ULTRA UGV (phương tiện mặt đất không người lái) do công ty Overland AI của Mỹ sản xuất. Ảnh: Overland AI

Về lý thuyết, việc trang bị cụm vòi phun lực đẩy có thể giúp các nền tảng UGV như ULTRA của Overland AI bật qua các khe nứt hoặc chướng ngại vật đột xuất. Tuy nhiên, quạt hút gầm xe đòi hỏi bề mặt tương đối bằng phẳng để duy trì hiệu ứng hút chân không, điều gần như bất khả thi trên các địa hình dã chiến nhiều bùn đất, đá hộc hay hố bom.

Khác biệt giữa cơ chế khí nén và yêu cầu phương tiện bay chiến thuật

Công nghệ vòi phun khí nén (cold gas thruster) thực chất đã được NASA ứng dụng từ lâu trên các vệ tinh không gian để định hướng tư thế do tính chất điều khiển chính xác và kết cấu cơ học đơn giản. Tuy nhiên, hiệu suất lực đẩy của luồng khí lạnh tương đối thấp.

Mẫu thiết kế minh họa của DARPA X-76, một mẫu máy bay thử nghiệm cánh quạt lật (tiltrotor) tốc độ cao. Ảnh: DARPA

Trong bầu khí quyển, phương tiện phải liên tục sinh công để thắng trọng lực và sức cản không khí, dẫn đến việc lượng khí nén dự trữ cạn kiệt chỉ sau vài giây kích hoạt. Do đó, hệ thống vòi phun của Roadster không thể phát triển thành phương tiện bay trinh sát hay tấn công tầm thấp. Để đáp ứng nhu cầu cơ động cất hạ cánh thẳng đứng tốc độ cao, DARPA và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) hiện phát triển mẫu máy bay thử nghiệm X-76 thuộc dự án SPRINT với cơ cấu cánh quạt lật kết hợp động cơ phản lực, đạt vận tốc hơn 740 km/h mà không sử dụng công nghệ khí nén.

Siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ thứ hai, nổi bật với hệ thống đẩy khí nén và công nghệ kĩ thuật được phát triển bởi SpaceX. Ảnh: Tesla

Các rào cản kỹ thuật trước thực tế tác chiến

Để một giải pháp công nghệ thương mại bước chân vào trang bị quân sự, hệ thống cần vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe:

Tải trọng và dung lượng dự trữ: Khối lượng khí nén 250 kg cùng hệ thống bình composite và van điều áp tạo ra gánh nặng đáng kể lên khung gầm xe, làm giảm khả năng mang giáp chống đạn, cảm biến quang điện tử hay vũ khí.

Thời gian tái nạp: Tesla chưa công bố thời gian máy nén tích áp trở lại sau mỗi lần xả. Trong hành tiến tác chiến, một UGV không thể dừng lại nhiều phút chỉ để nạp khí nén vượt một gờ đất.

Yếu tố bộc lộ vị trí: Áp suất xả cực lớn từ 10 vòi phun phát ra tiếng ồn cao và khuấy đảo mạnh bụi đất xung quanh, dễ dàng làm lộ vị trí của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ luồn sâu hoặc trinh sát.

Độ bền cấu trúc khi tiếp đất: Cú rơi tự do của một phương tiện chiến đấu mang tải trọng hàng tấn lên bề mặt lồi lõm đòi hỏi hệ thống giảm xóc phức tạp để tránh gây nứt khung gầm hoặc hỏng hóc các thiết bị điện tử nhạy cảm.

Hiện tại, dù Elon Musk tham gia sáng kiến Project Meridian cùng Lầu Năm Góc nhằm hoạch định định hướng vũ khí tương lai, chưa có bất kỳ dự án chính thức nào thử nghiệm công nghệ lực đẩy của Tesla trên xe chiến trường. Giá trị thực tế nhất của công nghệ này đối với quân sự vẫn dừng lại ở thuật toán điều khiển thăng bằng vòi phun, thay vì việc ứng dụng nguyên bản toàn bộ hệ thống khí nén lên phương tiện chiến đấu.