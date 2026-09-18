Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an ninh mạng tại các cơ quan thuộc Quốc hội

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Cục trưởng Cục An ninh mạng, Trung tướng Lê Xuân Minh chủ trì cuộc làm việc.

Cục trưởng Cục An ninh mạng, Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại cuộc làm việc

Theo kế hoạch, cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác bảo đảm an ninh mạng tại các cơ quan thuộc Quốc hội. Kiểm tra, rà soát, phát hiện những điểm yếu, lỗ hổng bảo mật đối với các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính, mạng máy tính; ngăn chặn tình trạng lây nhiễm mã độc tại các cơ quan thuộc Quốc hội.

Đại diện Đoàn công tác của A05 phát biểu tại cuộc làm việc

Đại diện Đoàn công tác của A05 phát biểu tại cuộc làm việc

Đồng thời, điều tra, xác minh, làm rõ tình trạng lộ, mất tài liệu nội bộ, tài liệu bí mật nhà nước (nếu có) tại các cơ quan thuộc Quốc hội; phát hiện những sơ hở, hạn chế, vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai biện pháp xử lý, ngăn chặn, khắc phục.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Thông qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan của Quốc hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.

Quang cảnh cuộc làm việc

Quá trình kiểm tra được thực hiện đúng yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.