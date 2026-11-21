Nhìn nhận thực chất kết quả tham gia của kinh tế tập thể

Theo kế hoạch, hội nghị nhằm đánh giá kết quả tham gia, đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát và khảo sát thực tế, các đại biểu sẽ làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề cần tiếp tục khắc phục.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra yêu cầu đánh giá khách quan, có căn cứ, hạn chế tình trạng báo cáo mang tính liệt kê. Nội dung đánh giá phải dựa trên báo cáo của các đơn vị, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố, đồng thời đối chiếu với kết quả kiểm tra, giám sát và khảo sát thực tế. Trong đó, cần phân biệt rõ kết quả theo báo cáo với những nội dung đã được kiểm tra, xác minh thực tế.

Bên cạnh việc nhìn lại kết quả giai đoạn 2021 - 2025, hội nghị sẽ tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho thành viên HTX, người dân nông thôn.

Các vấn đề phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được đưa ra thảo luận, nhất là việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng, quản lý hồ sơ, theo dõi sau hỗ trợ và duy trì kết quả. Qua đó, hội nghị hướng tới nhận diện những điểm còn hạn chế trong quá trình triển khai, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát trong giai đoạn tiếp theo.

(Ảnh minh họa)

Hội nghị dự kiến có 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đơn vị trực thuộc, hợp tác xã và cơ quan liên quan. Trong đó, nhóm đại diện HTX và thành viên HTX được ưu tiên lựa chọn từ những đơn vị, cá nhân tiêu biểu đã trực tiếp tham gia, thụ hưởng các nội dung hỗ trợ của Chương trình.

Chia sẻ mô hình hiệu quả, đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ trình chiếu video clip dài khoảng 5 - 7 phút giới thiệu kết quả triển khai Chương trình của Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào những kết quả nổi bật, nhiệm vụ đã thực hiện, mô hình và cách làm hiệu quả, cũng như tác động đối với HTX, thành viên và người dân.

Báo cáo trung tâm sẽ đánh giá kết quả tham gia của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ thuộc Chương trình; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Ban tổ chức dự kiến chuẩn bị 12 bài tham luận, lựa chọn 4 bài trình bày trực tiếp tại hội nghị. Nội dung tham luận tập trung chia sẻ kinh nghiệm triển khai, giới thiệu mô hình hiệu quả, phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong xây dựng nông thôn mới. Các bài tham luận còn lại sẽ được tổng hợp trong tài liệu hội nghị.

Một nội dung đáng chú ý khác là hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại mô hình HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Địa điểm dự kiến là Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm, tại thôn Nam Nẫm, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, các đại biểu sẽ tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm và cách thức phát huy vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới. Trường hợp cần thay đổi, ban tổ chức có thể lựa chọn mô hình phù hợp khác tùy điều kiện thực tế.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam sẽ phát biểu định hướng, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp thu kết quả thảo luận, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị cũng sẽ là cơ sở phục vụ hoàn thiện báo cáo tổng hợp nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong xây dựng nông thôn mới.