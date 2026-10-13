Đánh giá thực chất năng lực cán bộ, sắp xếp lại trường hợp chưa phù hợp

Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội xã Hòa Hiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 110% dự toán; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn xã đạt 8,61%.

Cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 109% chỉ tiêu năm.

Đại diện lãnh đạo xã Hòa Hiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, địa phương kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm bổ sung nhân sự chuyên môn. Hiện khối chính quyền có 31 biên chế, thiếu 6 biên chế, đặc biệt nhân sự liên quan đến quy hoạch đầu tư công, thẩm định dự án, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã đề xuất được chủ động tuyển dụng, đồng thời đề nghị thành phố hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ...

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp đề xuất bổ sung biên chế cho địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Địa phương cũng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến đường kết nối cao tốc và địa phương lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, xã kiến nghị nghiên cứu quy định phù hợp về học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ đối với đảng viên theo từng độ tuổi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của xã Hòa Hiệp trong ổn định tổ chức bộ máy, vận hành thông suốt và giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí yêu cầu địa phương đánh giá thực chất năng lực cán bộ, chủ động sắp xếp lại những trường hợp bố trí chưa phù hợp chuyên môn, sở trường; trường hợp không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, không thể phát triển thì lập kế hoạch tinh giản biên chế, tạo vị trí tuyển dụng nhân sự mới, đồng thời chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ kế cận.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của cấp trên.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, HĐND, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể xã cần tăng cường tự kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót từ sớm, từ xa; giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật, kỷ cương, phát huy đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc, bảo đảm an toàn thông tin.

Đối với kiến nghị của xã, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tham mưu các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đất đai; về biên chế, chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 329, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.