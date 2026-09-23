Đánh giá thực chất, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật xăng dầu

Sau 3 ngày tổ chức, hội thao đã hoàn thành các nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thao được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, quy chế; các lực lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; nội dung thi sát thực tiễn.

Tham gia hội thao có 6 đội tuyển thuộc các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu và đội khách mời thuộc Khoa Xăng dầu (Học viện Hậu cần). Các đội tuyển tham gia 3 nội dung: Thi nhận thức; thực hành lắp ráp, vận hành đường ống dã chiến PMT-100 và chữa cháy bằng xe chữa cháy.

Trong đó, thi nhận thức được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, 7/7 đội đạt loại giỏi. Hai nội dung thực hành tập trung kiểm tra khả năng thao tác, phối hợp và xử trí tình huống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật xăng dầu. Kết quả, Kho 661 giành giải nhất toàn đoàn.

Nội dung thi thực hành lắp ráp, vận hành đường ống dã chiến PMT-100.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Mai Xuân Thành nhấn mạnh, hội thao góp phần đánh giá thực chất kết quả huấn luyện chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ xăng dầu; đồng thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức huấn luyện.

Thông qua hội thao, Cục Xăng dầu có cơ sở nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện; phối hợp với Khoa Xăng dầu (Học viện Hậu cần) nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo kỹ thuật xăng dầu. Mặt khác, hội thao cũng góp phần tạo phong trào thi đua trong huấn luyện giữa các cơ quan, đơn vị, hướng vào thực hiện “Bốn đổi mới”: Đổi mới nhận thức về công tác huấn luyện; đổi mới chỉ đạo và quản lý huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện; đổi mới bảo đảm cho huấn luyện.

Nội dung thi thực hành chữa cháy.

Đại tá Mai Xuân Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; gắn huấn luyện với hoạt động công tác thực tế, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, tập trung thực hiện tốt “Bốn đổi mới”, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật xăng dầu...