Đánh giá thực chất là nền tảng của các quyết định về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đánh giá đúng sẽ giúp nhận diện đúng người có năng lực, uy tín để giao việc, trọng dụng; kịp thời phát hiện cán bộ hạn chế về năng lực, không đáp ứng yêu cầu để đào tạo, bố trí lại hoặc thay thế. Ngược lại, nếu đánh giá theo cảm tính, bình quân, chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ thì dù các khâu khác được thực hiện đúng quy trình, việc lựa chọn và sử dụng cán bộ vẫn có thể chưa đúng người, đúng việc.

Điều đó đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức đánh giá cán bộ, chuyển từ cách đánh giá nặng về nhận xét định tính sang đánh giá dựa nhiều hơn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đã tạo thêm cơ sở đổi mới phương thức đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng.

Theo Quy định số 366, đánh giá phải dựa trên hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể gắn với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, được xem xét trên số lượng, tiến độ và chất lượng. Việc đánh giá được thực hiện xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; kết hợp giữa tiêu chí định tính với định lượng. Trong đó, chú trọng các tiêu chí định lượng về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Từ yêu cầu đó, tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh những hạn chế cần khắc phục trong công tác đánh giá cán bộ, khi đánh giá đây vẫn là một khâu yếu. Việc lượng hóa, kiểm chứng sản phẩm, kết quả, hiệu quả công tác còn hạn chế, trong khi kết quả đánh giá chưa thật sự được sử dụng xuyên suốt trong các khâu của công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới căn bản đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ là một trong ba đột phá chiến lược về công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Điểm nhấn là đổi mới cách giao và quản lý nhiệm vụ theo hướng rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ căn cứ kiểm chứng.

Cùng với đó, đánh giá phải được thực hiện thường xuyên, đa chiều, có so sánh, phân hóa và gắn với thực tiễn; kết hợp giữa định tính và định lượng, không đơn giản hóa việc đánh giá cán bộ thành những bảng điểm cơ học.

Thực tiễn ở một số địa phương cho thấy cách tiếp cận này đang từng bước được cụ thể hóa. Tại Cao Bằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chuyển trọng tâm rõ nét từ đánh giá định tính, chung chung sang đánh giá định lượng gắn trực tiếp với sản phẩm, tiến độ công việc hằng tháng và hằng quý. Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 43-HD-BTCTW và Hướng dẫn số 02-HD-BTCTW của Ban tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Quy định số 128-QĐ/TU về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh. Quy định này liên thông kết quả đánh giá bốn quý để làm cơ sở xếp loại chất lượng cả năm. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về một số nội dung đánh giá định kỳ hằng quý và triển khai hệ thống phần mềm đánh giá, xếp loại trực tuyến hằng quý.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai các phương thức đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức Tỉnh ủy là đơn vị tiên phong sử dụng Hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ dùng chung trong khối cơ quan Đảng từ ngày 1/8/2026 và thực hiện chấm điểm định kỳ hằng quý theo KPI, gắn kết quả đánh giá với sản phẩm công việc cụ thể. 100% tập thể, cán bộ công chức thuộc diện đánh giá của Ban đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng quý I và quý II/2026 đúng tiến độ, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Tại Sở Nội vụ, việc đánh giá hằng tháng đối với công chức đang được thực hiện nghiêm túc trên môi trường số. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 17 nghìn lượt phiếu đánh giá hằng tháng đối với đội ngũ công chức khối chính quyền.

Đánh giá thường xuyên giúp nhận diện sớm xu hướng thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ. Khi kết quả công việc được nhìn nhận đầy đủ, công bằng và liên tục; người có năng lực, có sản phẩm, có hiệu quả được ghi nhận đúng; người chưa đáp ứng yêu cầu được kịp thời đào tạo, bố trí lại, sàng lọc, thì đánh giá mới thật sự hoàn thành vai trò là khâu mở đầu và cũng là căn cứ xuyên suốt của công tác cán bộ. Như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá thực chất phải trở thành nền tảng của các quyết định về công tác cán bộ.