Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên tại buổi làm việc với Trường THCS Nguyễn Trung Trực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đánh giá cao những kết quả Tây Ninh đạt được trong công tác chuẩn bị năm học mới, nhất là việc chủ động ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, duy trì công tác dạy và học, đồng thời xây dựng nhiều giải pháp đầu tư phát triển giáo dục trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng ghi nhận sự quan tâm của tỉnh đối với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục được duy trì thường xuyên, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Thứ trưởng nêu rõ, tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu đội ngũ giáo viên vẫn là khó khăn chung của nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, ngành giáo dục Tây Ninh cần tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực tiễn để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhằm kiểm đếm lại những kết quả nổi bật, những nội dung còn hạn chế hoặc chưa triển khai được để tiếp tục có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo về sắp xếp cơ sở giáo dục, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Riêng đối với việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh việc hoàn thành các thủ tục hành chính, giảm đầu mối hay tinh giản biên chế không phải là đích đến cuối cùng.

Các địa phương cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; hiệu quả hoạt động, chất lượng giáo dục, việc sử dụng nguồn lực và bảo đảm quyền lợi của người học, nhà giáo mới là thước đo quan trọng nhất để đánh giá kết quả sau sắp xếp. Không coi tỷ lệ giảm đầu mối là mục tiêu duy nhất hay điều kiện đủ để khẳng định thành công của quá trình sắp xếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh báo cáo, toàn tỉnh hiện có 598 cơ sở giáo dục, trong đó 534 cơ sở công lập và 64 cơ sở ngoài công lập. Sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường học, các địa phương cơ bản ổn định tổ chức, đội ngũ và cơ sở vật chất để bước vào năm học mới. Bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động dạy và học, ngành giáo dục tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ; đồng thời đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và quản lý các khoản thu đầu năm học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh luôn xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu và đang tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, triển khai các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể về cách tính, xác định tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia sau quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng lộ trình đầu tư, đánh giá chất lượng và thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục trong giai đoạn tới. Tỉnh đang nghiên cứu xây dựng chương trình sữa học đường nhằm góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc cho học sinh. Địa phương tiến hành thống kê thực trạng nhà vệ sinh trường học để triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây mới và mở rộng tại các cơ sở giáo dục còn thiếu và xuống cấp.

Trao học bổng cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trung Trực có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã đến thăm, làm việc tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trung Trực và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực - Bến Lức. Tại mỗi trường, Thứ trưởng trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.