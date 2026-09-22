Đánh giá thời lượng pin iPhone 18 Pro liệu có ngang bằng iPhone 17 Pro Max như Apple tuyên bố?

Tại sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro, Apple đã gây bất ngờ khi tuyên bố một thiết bị có thân máy nhỏ gọn vẫn có thể đạt thời lượng pin cả ngày tương đương với mẫu máy cỡ lớn iPhone 17 Pro Max. Cụ thể, khoảng 18 phút sau khi bắt đầu bài thuyết trình, Rich Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, khẳng định: “Mặc dù iPhone 18 Pro có kích thước nhỏ hơn, thiết bị vẫn mang lại thời lượng pin cả ngày tuyệt vời như iPhone 17 Pro Max”.

Khái niệm “thời lượng pin cả ngày” vốn không đi kèm một thước đo định lượng cụ thể nào từ phía Apple. Cách định nghĩa này mang tính khái quát trải nghiệm, khiến việc so sánh kỹ thuật trở nên khó khăn nếu không đặt vào các bài thử nghiệm độc lập và dữ liệu đo đạc thực tế.

Thử nghiệm thực tế: iPhone 18 Pro thể hiện ra sao trước iPhone 17 Pro Max?

Để đánh giá chính xác khả năng duy trì năng lượng, trang tin công nghệ PhoneArena đã thực hiện bài kiểm tra phát video trực tuyến liên tục trên YouTube – một kịch bản sát với hành vi sử dụng hàng ngày hơn so với các bài kiểm tra nội bộ.

Kết quả ghi nhận iPhone 18 Pro duy trì hoạt động trong 8 giờ 46 phút trước khi cạn pin. Trong khi đó, mẫu flagship tiền nhiệm iPhone 17 Pro Max đạt thời gian 9 giờ 37 phút trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Chiếc iPhone 18 Pro nhỏ gọn màu đỏ rượu vang (Burgundy). Ảnh: PhoneArena

Khoảng chênh lệch giữa hai thiết bị là khoảng 51 phút. Dù đây là kết quả rất ấn tượng đối với một thiết bị có kích thước nhỏ gọn như iPhone 18 Pro, số liệu này chỉ ra rằng tuyên bố pin ngang hàng chỉ mang tính tương đối chứ chưa hoàn toàn tương đương trong kịch bản tải thực tế.

Số liệu công bố chính thức từ Apple nói lên điều gì?

Điều đáng lưu ý là ngay cả trong bảng thông số kỹ thuật chính thức do Apple công bố cho phiên bản toàn cầu, khoảng cách về dung lượng hoạt động giữa hai đời máy vẫn được thể hiện rõ ràng.

Trong bài kiểm tra phát lại video tiêu chuẩn của Apple, iPhone 18 Pro đạt mức tối đa 34 giờ. Con số này ở iPhone 17 Pro Max là 37 giờ, tức phiên bản Pro Max đời trước vẫn nhỉnh hơn khoảng 3 giờ phát video liên tục.

Việc Apple xếp hai sản phẩm vào cùng nhóm “pin cả ngày” có thể xuất phát từ việc cả hai đều đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc thông thường mà không cần sạc lại. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro có thể vượt qua iPhone 17 Pro Max trong mọi tác vụ chuyên sâu.

Sự vượt trội của phiên bản iPhone 18 Pro Max

Trái ngược với phiên bản Pro nhỏ gọn, mẫu máy cao cấp nhất là iPhone 18 Pro Max lại thể hiện bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng pin nhờ không gian vật lý lớn cho phép tích hợp viên pin dung tích cao.

Trong cùng bài kiểm tra phát video YouTube, iPhone 18 Pro Max ghi nhận mốc thời gian ấn tượng 12 giờ 49 phút, bỏ xa cả iPhone 18 Pro lẫn iPhone 17 Pro Max. Điều này khẳng định kích thước khung máy vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu đến dung lượng pin tối đa trên smartphone.

Thời lượng pin thực tế trong đời sống luôn biến đổi linh hoạt theo độ sáng màn hình, chất lượng sóng mạng, nhiệt độ môi trường và cường độ ứng dụng. Dù chưa hoàn toàn bắt kịp iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro vẫn là một bước tiến đáng kể về khả năng tối ưu hóa năng lượng trên các dòng máy nhỏ gọn.