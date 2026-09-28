Đánh giá thẻ nhớ VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0: Hiệu năng thực tế và giới hạn quay 8K RAW

Thẻ nhớ VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 là giải pháp lưu trữ hướng đến phân khúc người dùng muốn tiếp cận chuẩn PCIe Gen 4 mới nhất với chi phí tối ưu. Được phát triển bởi thương hiệu đối tác của Pergear, sản phẩm xuất hiện với hai mức dung lượng 512GB và 1TB, mang đến lựa chọn kinh tế hơn đáng kể so với mặt bằng giá CFexpress trên thị trường hiện nay.

Thông số kỹ thuật và tiềm năng của chuẩn CFexpress 4.0

Chuẩn CFexpress Type B 4.0 ứng dụng giao thức PCIe Gen 4 giúp tăng gấp đôi băng thông so với thế hệ PCIe Gen 3 tiền nhiệm. Theo công bố từ nhà sản xuất, thẻ nhớ VERYMODEL đạt tốc độ đọc tối đa lên đến 3.000 MB/s, tốc độ ghi tối đa 2.600 MB/s và tốc độ ghi duy trì ổn định ở mức 700 MB/s.

Vỏ thẻ được thiết kế chống sốc, kháng từ tính, chống nước, chịu nhiệt độ khắc nghiệt và chống tia X. Thẻ tương thích vật lý với hàng loạt máy quay và máy ảnh chuyên nghiệp sử dụng chuẩn Type B như Nikon Z9, Z8; Canon EOS R3, R5, R5 C, C500 Mark III; Panasonic S1, S1R; Fujifilm X-H2S hay DJI Ronin 4D. Khi cắm vào máy tính, dung lượng thực tế hiển thị đạt 512,11GB.

Để thấy rõ tương quan, dưới đây là thông số tốc độ ghi duy trì được công bố giữa VERYMODEL và một số dòng thẻ CFexpress Type B 4.0 cùng phân khúc dung lượng 512GB:

Kiểm tra hiệu năng thực tế qua các bài đo tốc độ

Trong điều kiện đo đạc bằng đầu đọc thẻ Exascend Nitro CFexpress 4.0 Type A kết nối với cổng Thunderbolt/USB4 trên MacBook Pro 14 inch, phần mềm Blackmagic Disk Speed Test với mức tải 5GB cho kết quả khả quan về tốc độ đọc ghi ban đầu.

VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 card

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa tốc độ đỉnh và tốc độ duy trì bộc lộ rõ khi thực hiện bài kiểm tra tải nặng. Khi chạy phần mềm AJA System Test Lite với tệp 16GB, thẻ bắt đầu gặp hiện tượng nghẽn hiệu năng sau khi ghi được khoảng 550 khung hình. Tốc độ ghi tối thiểu ghi nhận rơi xuống mức 213 MB/s.

VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 card

Khi đẩy mức thử nghiệm áp lực lên 64GB – vượt quá mức dữ liệu thông thường của hầu hết máy ảnh, tốc độ ghi duy trì trung bình giảm xuống còn 637 MB/s. Về khả năng xử lý khung hình, thẻ duy trì được 52 khung hình/giây ở định dạng 8K ProRes 422HQ và 147 khung hình/giây đối với 4K DCI ProRes 422HQ. Các con số này thấp hơn đáng kể so với dòng thẻ cao cấp như Wise Advanced Mk-II (đạt 140 fps ở 8K) hay OWC Atlas Ultra.

Khả năng vận hành trên máy ảnh và giới hạn quay video

Thực tế kiểm nghiệm trên máy ảnh Nikon Z9 đặt ở chế độ 8K 60p N-RAW (chất lượng cao) cho thấy thẻ nhớ VERYMODEL chỉ ghi hình được khoảng 15 giây trước khi tự động dừng lại. Lý do là định dạng này đòi hỏi lưu lượng dữ liệu liên tục lên đến 850 MB/s, vượt quá ngưỡng ghi duy trì tối thiểu của thẻ.

Ngược lại, ở các định dạng có mức bitrate vừa phải hơn, thẻ hoạt động rất mượt mà:

8K 23.98p N-RAW: Hoạt động ổn định liên tục, cho phép ghi 24 phút cảnh quay chất lượng cao trên dung lượng 512GB.

4K 23.98p ProRes 422HQ: Thời lượng ghi đạt khoảng 1 giờ 22 phút mà không gặp lỗi ngắt quãng.

6K 59.94p R3D NE trên Nikon ZR: Hoàn thành ghi liên tục 17 phút 59 giây (bitrate 472,85 MB/s).

6K 29.97p Apple ProRes RAW HQ: Hoạt động trơn tru dù mức dữ liệu đòi hỏi lên đến 625 MB/s.

Đáng chú ý, thẻ không tương thích với máy ảnh Nikon Z6 do thiết bị này sử dụng giao tiếp PCIe 2.0 một làn đơn cũ hơn. Bên cạnh đó, những mẫu máy như Canon R5 II hay R5 C chỉ cần tốc độ ghi duy trì khoảng 325 MB/s để quay 8K RAW tiêu chuẩn, hoàn toàn nằm trong ngưỡng đáp ứng của thẻ VERYMODEL.

Hiệu quả đầu tư trên mỗi gigabyte

Với mức giá niêm yết 249 USD cho bản 512GB (tương đương 0,48 USD/GB) và 369 USD cho bản 1TB, thẻ VERYMODEL thuộc nhóm thiết bị lưu trữ CFexpress 4.0 có giá mềm nhất thị trường. Phần lớn các đối thủ dao động từ 0,55 USD/GB (Exascend Element Pro) đến hơn 1,00 USD/GB (Lexar Diamond) hoặc thậm chí 1,95 USD/GB (Exascend Nitro Pro).

Sản phẩm mang lại tốc độ truyền dữ liệu sang máy tính rất nhanh nếu người dùng trang bị đầu đọc chuẩn USB4 hoặc Thunderbolt 4/5. Đây là lựa chọn phù hợp cho người sáng tạo nội dung quay chụp thương mại ở chuẩn 4K, 6K hoặc 8K tốc độ khung hình tiêu chuẩn cần tối ưu ngân sách, nhưng không dành cho các tác vụ quay 8K RAW tốc độ khung hình cao vốn đòi hỏi tốc độ ghi liên tục khắt khe.