Đánh giá tai nghe CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS: Màng loa phi Newton cùng pin tới 110 giờ

Thương hiệu thiết bị chơi game CORSAIR vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe gaming cao cấp mang tên HS80 v2 MAX WIRELESS với mức giá công bố 5.605 triệu đồng. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng sản phẩm HS80, tập trung giải quyết các bài toán khắt khe trong thi đấu thể thao điện tử thông qua cải tiến màng loa vật liệu mới, hệ thống đàm thoại lọc ồn bằng trí tuệ nhân tạo và dung lượng pin kéo dài vượt bậc.

Cơ chế củ loa phi Newton 50mm triệt tiêu rung dư âm học

Trong các tựa game bắn súng hoặc hành động nhịp độ cao, việc nhận biết chính xác âm thanh bước chân hoặc thao tác nạp đạn quyết định trực tiếp tới cục diện trận đấu. Vấn đề cố hữu trên nhiều màng loa truyền thống là hiện tượng rung quán tính kéo dài sau các xung âm thanh lớn như tiếng nổ hay tiếng đạn bắn, khiến những chi tiết âm học tần số cao xuất hiện ngay sau đó bị che lấp hoặc biến dạng.

Để xử lý triệt để hiện tượng này, CORSAIR trang bị cho HS80 v2 MAX WIRELESS hệ thống củ loa đa lớp kích thước 50mm ứng dụng nguyên lý chất lỏng phi Newton. Đặc tính cơ học của vật liệu này cho phép màng loa dập tắt dao động thừa gần như ngay lập tức sau các chấn động mạnh. Nhờ đó, dải âm cao và trung được giữ nguyên độ tách bạch trong khi âm trầm vẫn duy trì lực đánh chắc chắn, hỗ trợ game thủ định vị không gian nguồn phát chính xác.

Bên cạnh kết cấu phần cứng, tai nghe hỗ trợ chuẩn âm thanh không gian Dolby Atmos trên nền tảng PC thông qua ứng dụng Dolby Access. Hệ thống xử lý tín hiệu giả lập không gian ba chiều giúp người chơi dễ dàng nhận biết các nguồn âm chuyển động từ phía trên cao, phía sau lưng hoặc từ khoảng cách xa một cách trực quan.

Microphone chuẩn phát thanh tích hợp thuật toán khử ồn AI

Nhu cầu giao tiếp nhóm trong môi trường thi đấu được đảm nhận bởi microphone kích thước 10mm đạt tiêu chuẩn phát thanh. Thiết bị tích hợp sẵn màng lọc âm cơ học nhằm hạn chế hiện tượng méo tiếng và tiếng bật hơi khi nói ở cự ly gần. Người dùng có thể nhanh chóng ngắt tín hiệu thu âm bằng thao tác gạt cần mic lên phía trên.

Đặc biệt, khi vận hành trên máy tính trang bị card đồ họa NVIDIA GeForce RTX tương thích, hệ thống cho phép kích hoạt công nghệ NVIDIA Broadcast trực tiếp trong phần mềm iCUE. Thuật toán trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích và loại bỏ gần như hoàn toàn các tạp âm môi trường phổ biến như tiếng gõ phím cơ, tiếng quạt gió làm mát hay tiếng ồn xung quanh, đảm bảo đường truyền giọng nói luôn rõ ràng.

Kết nối không dây kép và thiết kế công thái học linh hoạt

Về trải nghiệm đeo, CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS có trọng lượng 370g với bộ khung chế tác từ nhôm nguyên khối nhằm đảm bảo độ cứng cáp. Phần đệm tai sử dụng mút hoạt tính bọc vải thoáng khí giúp thoát nhiệt hiệu quả trong các buổi chơi game kéo dài. Khung đệm đầu dạng treo phân tán đều áp lực, hạn chế tình trạng đè nặng lên đỉnh đầu.

Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ kết nối không dây kép song song qua sóng 2.4GHz độ trễ thấp và Bluetooth. Cấu hình này cho phép người chơi vừa nhận âm thanh trực tiếp từ trò chơi trên PC hoặc máy console, vừa duy trì kết nối với điện thoại thông minh để đàm thoại hay nghe nhạc mà không cần thao tác chuyển đổi nguồn phát rườm rà. Tai nghe tương thích với hệ sinh thái thiết bị rộng gồm PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch cùng các thiết bị di động.

Hiệu suất pin vượt trội và khả năng tùy biến chuyên sâu

Thời lượng pin là bước nâng cấp quan trọng hàng đầu của phiên bản v2 MAX. Khi vận hành qua sóng không dây 2.4GHz không bật đèn LED RGB, tai nghe cho thời gian sử dụng liên tục lên đến 110 giờ. Con số này đạt mức 130 giờ khi chuyển sang kết nối Bluetooth và tắt hiệu ứng đèn. Ở kịch bản bật sáng hệ thống đèn LED RGB cùng mức âm lượng 50%, thời lượng pin lần lượt đạt 65 giờ trên kết nối 2.4GHz và 80 giờ trên Bluetooth. Công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C cung cấp thêm 6 giờ hoạt động chỉ với 15 phút cắm sạc.

Mọi thao tác điều khiển âm lượng, công tắc nguồn và kích hoạt kết nối Bluetooth đều được bố trí trực quan bằng các nút bấm vật lý trên củ tai. Thông qua bộ phần mềm CORSAIR iCUE, người dùng có thể can thiệp sâu vào các dải tần số EQ, tinh chỉnh cấu hình âm thanh cá nhân hóa và đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng RGB với các thiết bị ngoại vi khác.