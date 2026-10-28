Đánh giá tác động dự án tái thiết hồ Hoàn Kiếm đến cảnh quan

Sáng 28/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã xem xét nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỷ đồng.

Dự án được quan tâm lớn

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án tại hội trường, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, chuyên gia và người dân, với nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập quy hoạch.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND Thành phố đánh giá, làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

UBND TP Hà Nội cũng cần xem xét, làm rõ phương án hạn chế việc gia tăng các công trình quy mô lớn; đồng thời nghiên cứu phân bổ một số chức năng tại các trung tâm phát triển mới.

Ông Trần Hợp Dũng lưu ý Thành phố cũng cần quy định rõ, thống nhất về chiều cao, tầng cao, phạm vi các khu vực không gian ngầm và nghiên cứu xem xét các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng tổng thể tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Đặc biệt, cần làm rõ phương án bố trí các chức năng tại khu vực lõi lịch sử, giảm thiểu các khu vực thương mại tại phạm vi nghiên cứu để tạo dư địa cho kiến trúc và không gian phát triển mới.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển bền vững, ông Trần Hợp Dũng đề nghị UBND TP Hà Nội đánh giá, làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và dân cư xung quanh khu vực.

Ngoài ra, cần làm rõ thêm các nội dung về phương án đánh giá đối ứng cũng như phương án tính toán suất đầu tư của dự án này…

Hơn 22.200 tỷ tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm

Trình HĐND TP Hà Nội dự án trên, UBND Thành phố đề xuất sơ bộ tổng mức đầu tư của là 22.229 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với mốc hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào năm 2029.

Dự án tái thiết không gian khu hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được chia thành 3 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha; quy mô sử dụng đất đề xuất dự án khoảng 30,82ha. Dự án có tổng mức đầu tư 9.924 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố (đầu tư công), do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội tham dự kỳ họp chuyên đề.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và phía bắc hồ Hoàn Kiếm.

Trung tâm thương mại này có quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600m2, với tổng vốn 4.611 tỷ đồng, do Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời thủ đô là chủ đầu tư. Dự kiến, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm này đạt khoảng 1.604 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 là đầu tư công trình và cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT, có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng.

Theo đó, sẽ xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội (khoảng 3.518 tỷ đồng); cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố (khoảng 268 tỷ đồng); cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3.908 tỷ đồng). Nhà đầu tư đề xuất cũng là Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời thủ đô.

Thanh toán đối ứng 5 khu ‘đất vàng’ ở nội đô

Về phương thức thanh toán đối với dự án thành phần 3, Hà Nội dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị thuê đất khai thác sử dụng không gian ngầm ở dự án thành phần 2, hoặc thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách thu được sau đấu giá 6 khu đất.

Quỹ đất thanh toán 6 khu đất này có tổng diện tích khoảng 7,31ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến bao gồm: khu đất tại Tràng Tiền (0,77ha), khu đất hai bên bưu điện (0,52ha), số 1 - 3 Tăng Bạt Hổ (2,29ha), số 5 Lê Thánh Tông (0,34ha), số 15 Hai Bà Trưng (0,09ha) và khu đất tại xã Đông Anh (3,30ha).

TP Hà Nội nhấn mạnh, việc sử dụng các quỹ đất nêu trên có thể xem xét giao nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.