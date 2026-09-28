Đánh giá sức mạnh OPPO Find X10 quốc tế: Chip Dimensity 9600M, RAM 12GB và pin 8.000mAh

Sau khi ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc, dòng flagship thế hệ mới OPPO Find X10 đã bắt đầu lộ diện những thông số đầu tiên cho phiên bản phát hành trên toàn cầu. Dữ liệu rò rỉ từ nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench cho thấy thiết bị sở hữu cấu hình phần cứng hàng đầu với vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M, bộ nhớ RAM lớn cùng dung lượng pin vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thông tin được leaker uy tín Abhishek Yadav chia sẻ được cho là của chiếc Find X10

Kiến trúc phần cứng của vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M

Dữ liệu được leaker Abhishek Yadav chia sẻ cho thấy mẫu thiết bị mang mã hiệu CPH2911 chính là phiên bản quốc tế của OPPO Find X10. Trọng tâm sức mạnh của sản phẩm nằm ở bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M (mã hiệu MT6993). Vi xử lý này được thiết kế theo cấu trúc 8 nhân nhằm tối ưu hóa giữa khả năng xử lý tác vụ nặng và kiểm soát nhiệt năng tiêu thụ.

Cụ thể, kiến trúc CPU bao gồm một nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp tối đa 4.21GHz, ba nhân phụ trợ xung nhịp 3.5GHz và bốn nhân tiết kiệm điện năng vận hành ở mức 2.7GHz. Phiên bản thử nghiệm được trang bị sẵn 12GB RAM và cài đặt nền tảng hệ điều hành Android 17, giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và tốc độ phản hồi các tác vụ đồ họa.

Phiên bản quốc tế của dòng máy này đã ghi nhận 2,528 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và vươn lên mức 8,709 điểm trong bài test đa nhân

Hiệu năng thực tế qua bài kiểm tra Geekbench

Trong bài thử nghiệm trên công cụ Geekbench 7, biến thể quốc tế của OPPO Find X10 đạt 2.528 điểm ở bài đo đơn nhân và 8.709 điểm ở bài đo đa nhân. Điểm số này phản ánh hiệu suất tính toán thô vượt trội, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà từ các ứng dụng hàng ngày đến các tựa game yêu cầu mức đồ họa chuyên sâu.

Bên cạnh vi xử lý thế hệ mới, mẫu máy phát hành tại thị trường nội địa sở hữu màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải Full-HD+ (1.272 x 2.768 pixels). Đặc biệt, tần số quét được đẩy lên mức 144Hz, giúp giảm độ trễ hiển thị và mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Hệ thống nhiếp ảnh cũng là một điểm cộng khổng lồ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng

Hệ thống camera độ phân giải cao và thời lượng pin

Hệ thống quang học của thiết bị gây chú ý với cụm ba camera sau. Cảm biến chính đạt độ phân giải 200MP, kết hợp cùng ống kính telephoto 200MP hỗ trợ zoom quang học 2.8X và một camera góc siêu rộng 50MP. Mặt trước thiết bị tích hợp camera selfie 50MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Về năng lượng, OPPO Find X10 được trang bị viên pin dung lượng 8.000mAh. Để bù đắp cho thời gian nạp năng lượng của viên pin kích thước lớn này, hãng cung cấp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng giải pháp sạc không dây 50W tiện dụng.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Find X10

Kế hoạch thương mại hóa trên thị trường quốc tế

Tại Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn của máy với cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB được phân phối với mức giá 5.499 NDT (tương đương khoảng hơn 21 triệu đồng). Người dùng nội địa có thêm các tùy chọn nâng cấp lên đến 16GB RAM và 1TB bộ nhớ lưu trữ, cùng ba phiên bản màu sắc gồm Light Titanium, Ice Blue và Qingcheng.

Đối với thị trường ngoài Trung Quốc, nhà sản xuất đã khởi động chương trình đặt hàng trước cho dòng Find X10 và Find X10 Pro Max tại một số quốc gia trọng điểm như Anh và Singapore. Thông tin trên hệ thống bán hàng tại Anh xác nhận thiết bị sẽ có cấu hình RAM 12GB đi kèm dung lượng lưu trữ 256GB hoặc 512GB, báo hiệu thời điểm ra mắt chính thức trên toàn cầu đang đến rất gần.