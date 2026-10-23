Đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên và Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại cuộc họp.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế và Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 được tổ chức theo chương trình, kế hoạch đề ra, cơ bản bảo đảm quy mô, yêu cầu đối ngoại và an toàn. Hai sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; tăng cường quan hệ hợp tác, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, Trung Quốc và Lào. Tại Hội chợ, ước tính có 60.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch, mua sắm và trải nghiệm; tổng doanh thu bán hàng đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Hội nghị tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu cơ hội đầu tư; tổ chức trao quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động đầu tư, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác và khảo sát thực tế các địa điểm, kết nối giao thương. Tại Hội nghị, tỉnh đã trao 20 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Việc tổ chức kết hợp hội nghị, hội chợ, các chương trình khảo sát thực tế, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm đã phát huy hiệu quả liên kết giữa xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, đồng thời thông tin về tiềm năng dự án, sản phẩm và thị trường.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ việc niêm yết công khai giá bán hàng hóa tại gian hàng. Công tác thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường tại một số thời điểm và khu vực chưa kịp thời. Đối với Hội nghị và hoạt động khảo sát thực tế: Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ thuyết minh tại một số địa điểm khảo sát chưa đầy đủ. Một số thông tin phục vụ nhà đầu tư như: Giá thuê mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi đầu tư chưa được tổng hợp, chuẩn hóa đầy đủ, dẫn đến việc cung cấp, giải đáp thông tin trực tiếp tại hiện trường còn hạn chế. Công tác tổ chức, điều hành Hội nghị (bố trí bục phát biểu, micro, hệ thống âm thanh, sắp xếp và hướng dẫn vị trí ngồi của đại biểu) còn một số bất cập.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã tham gia ý kiến đánh giá kết quả, làm rõ những tồn tại, hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội chợ như: Có sự cân đối ngân sách đối với một số nội dung phát sinh tổ chức hội chợ ngoài nguồn ngân sách đã cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; có sự chỉ đạo rõ hơn đối với một số đoàn thăm quan tại Bảo tàng Điện Biên Phủ; bổ sung kinh phí để tổ chức thực hiện hiệu quả...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương ghi nhận kết quả tích cực trong công tác tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên và Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần nghiên cứu có sự đầu tư đồng bộ về trang phục, âm nhạc tại hội chợ; phát huy những tiềm năng, lợi thế đã có của tỉnh như việc tiếp tục đưa sản phẩm cà phê lên máy bay.