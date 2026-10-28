Đánh giá phổ biến pháp luật bằng hiệu quả thực chất

Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Đoàn do ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn.

Đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong đó, việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án PBGDPL cho vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 tạo cơ sở triển khai thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách, pháp luật mới và những vấn đề đồng bào, Người có uy tín, chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên DTTS quan tâm. Hình thức triển khai phong phú, được điều chỉnh theo đối tượng, địa bàn, kết hợp tập huấn, hội nghị chuyên đề với sinh hoạt học đường, thi trực tuyến, báo chí và nền tảng số.

Nhiều cách làm phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào đã được triển khai như lồng ghép tuyên truyền trong các chuyến thăm, gặp mặt Người có uy tín; xây dựng phóng sự bằng ngôn ngữ DTTS; tổ chức sân khấu hóa, diễn đàn thanh niên, tọa đàm và hỏi đáp pháp luật.

Các hoạt động từng bước chuyển từ cung cấp thông tin sang giáo dục ý thức, thái độ và hành vi chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên duy trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát huy vai trò của Người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong chuyển tải pháp luật đến cộng đồng

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận năm nhóm nội dung: công tác chỉ đạo, tham mưu thực hiện PBGDPL, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ; kết quả thực hiện và mô hình phù hợp đối với lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; bố trí nhân lực, kinh phí, ứng dụng công nghệ; phương hướng, giải pháp và kiến nghị.

Các ý kiến đặt ra yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ, nội dung cần phối hợp và những vấn đề phải báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc triển khai cần sát đặc thù địa bàn, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và điều kiện nguồn lực.

Ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chỉ đạo các vụ, đơn vị tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, rà soát nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả phối hợp PBGDPL.

Đồng thời, Bộ tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án về PBGDPL, trợ giúp và hỗ trợ pháp lý. Trong điều kiện nhân lực còn mỏng, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương, lựa chọn, nhân rộng mô hình hiệu quả, tránh dàn trải.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của Người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong chuyển tải pháp luật đến cộng đồng; quan tâm trợ giúp pháp lý cho đồng bào, hỗ trợ pháp lý cho các hợp tác xã của đồng bào DTTS.

Đồng thời, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị hỗ trợ phiên dịch để từng bước tháo gỡ rào cản ngôn ngữ, giúp đồng bào tiếp cận thông tin thuận lợi hơn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Ảnh: Lê Anh Dũng

PBGDPL chú trọng chất lượng, hiệu quả và sản phẩm đầu ra

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Mạnh Cường đề nghị: Bộ Dân tộc và Tôn giáo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương triển khai thực hiện PBGDPL; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và từ Trung ương đến cơ sở nâng cao hiệu quả PBGDPL giai đoạn 2026-2035.

Ông Cường nhấn mạnh: Đánh giá PBGDPL phải chú trọng chất lượng, hiệu quả và sản phẩm đầu ra, thay vì chỉ thống kê số cuộc họp, lớp tập huấn. Nội dung tuyên truyền cần gắn với nhu cầu thiết thực về đất đai, hộ tịch, bảo vệ rừng, tiếp cận vốn; cách giải thích phải cụ thể, dễ hiểu...

Cùng với củng cố đội ngũ báo cáo viên, công chức pháp chế, cần phát huy vai trò Người có uy tín, chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên trong PBGDPL tại cộng đồng. Các thông tin chính thống cần được cung cấp chủ động, kịp thời.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm xây dựng kế hoạch PBGDPL gắn với chương trình mục tiêu quốc gia, sử dụng kinh phí đúng quy định; hoàn thiện báo cáo và tổng hợp những kiến nghị vượt thẩm quyền để Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hoàng Quý