Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong đợt đánh giá này có 26 sản phẩm thuộc 12 xã gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Qua thẩm định, tại hội nghị có 22 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2026.

Các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trưng bày sản phẩm tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã thảo luận, góp ý hồ sơ của các sản phẩm với những nội dung như: giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm, nguyên liệu địa phương... Đồng thời, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng cũng đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt trước thành viên hội đồng. Tiếp đó, hội đồng thảo luận, chấm điểm các sản phẩm theo những tiêu chí quy định.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh cùng các thành viên xem xét các sản phẩm tại hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh cùng các thành viên xem xét các sản phẩm tại hội nghị

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 22 sản phẩm, trong đó, 8 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, phân hạng OCOP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị, các chủ thể tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng, chú trọng nâng cao các tiêu chí của sản phẩm và nâng cao sản lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm này.

22 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP:

- 8 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Hồng Vành khuyên treo gió Toàn Thương (xã Na Sầm); Tinh chất hoa hồi Yên Phúc (xã Yên Phúc); Khau nhục Mai Sao (xã Nhân Lý); Thái Bình Ô Long Trà, Trà Bát Tiên, Trà Ngọc Thúy, Thái Bình hồng trà, Lạng Sơn Ô Long trà (xã Thái Bình).

- 14 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Rượu men lá Nàng Ới (xã Na Sầm); Gà ủ muối Quang Diệu (xã Văn Quan); Rượu Khuổi Tát, Ô mai chanh rừng (xã Ba Sơn); Thịt nạc sấy Mai Sao, Thịt ba chỉ treo gác bếp Mai Sao (xã Nhân Lý); Rượu mâm xôi Phúc Bồn Tử (xã Bằng Mạc); Bỏng ngô nếp cổ vị nguyên bản, Mỳ gạo (cao khô) (xã Vạn Linh); Na Chi Lăng (xã Chi Lăng); Rượu men lá Sài Hồ, Rượu mơ vàng Xứ Lạng, Rượu men lá Xứ Lạng (xã Chiến Thắng); Mật ong rừng Bắc Lãng (xã Châu Sơn).