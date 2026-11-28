Đồng chí Lò Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đợt 2 năm 2026, toàn tỉnh có 87 sản phẩm OCOP của 53 chủ thể, thuộc 30 xã, phường đề xuất tham gia đánh giá, phân hạng. Trong đó, 79 sản phẩm đánh giá lần đầu, 8 sản phẩm đánh giá lại. Các sản phẩm thuộc 3 nhóm: Thực phẩm, đồ uống và thủ công mỹ nghệ. Từ ngày 7 - 20/11, Tổ tư vấn Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức rà soát hồ sơ, đánh giá sơ bộ và chấm điểm các sản phẩm. Qua rà soát, 87 hồ sơ cơ bản có tài liệu nền tảng phục vụ đánh giá, song mức độ đầy đủ, thống nhất và khả năng kiểm chứng chưa đồng đều. Một số hồ sơ còn thiếu minh chứng hoặc có sai khác về nguồn nguyên liệu, sản lượng, chứng từ tiêu thụ, nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và quyền sở hữu trí tuệ. Tổ tư vấn đã chỉ rõ những nội dung cần giải trình, bổ sung, hoàn thiện trước khi xem xét chính thức.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ tư vấn tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá các sản phẩm đăng ký đánh giá lần đầu và các sản phẩm đề nghị đánh giá lại, chú trọng những nội dung như: Tư cách pháp lý, quy trình và tổ chức sản xuất, chất lượng nguyên liệu, khả năng liên kết, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, xem xét bản sắc địa phương, câu chuyện sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ và các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng sản phẩm. Kết quả, có 11 sản phẩm được đề xuất xem xét phân hạng 4 sao và 76 sản sản phẩm được đề xuất xem xét phân hạng 3 sao.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xem xét, đánh giá sản phẩm.