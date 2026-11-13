Đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh năm 2026

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: T.L

Theo đó, có 26 sản phẩm được Hội đồng OCOP tỉnh phân hạng 3 sao và 4 sao, 1 sản phẩm được đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng 5 sao.

Trong đợt 1 năm 2026, có 28 sản phẩm của 9 chủ thể đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh, gồm 3 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp và 1 hộ sản xuất, kinh doanh. Theo ngành quản lý, có 25 sản phẩm nông nghiệp, 2 sản phẩm công thương và 1 sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch. Qua rà soát, các chủ thể đã quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, đầu tư thiết bị và quy trình chế biến, thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng câu chuyện sản phẩm và phát triển thị trường.

Nhiều sản phẩm tận dụng tốt nguồn nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất và lợi thế đặc trưng của Quảng Trị, đặc biệt là cà phê Khe Sanh, chè vằng và cao dược liệu. Một số doanh nghiệp đã có chứng nhận quản lý chất lượng, tài liệu kiểm soát sản xuất, liên kết tiêu thụ trong nước và bước đầu tiếp cận thị trường ngoài nước. Các hồ sơ có mức độ chuẩn bị tương đối tốt, tạo cơ sở cho việc xem xét, đánh giá khách quan theo bộ tiêu chí mới.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP, Tổ tư vấn đã kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, thống nhất của tài liệu; xác minh thực tế đối với nội dung, sản phẩm cần đối chiếu; xem xét điều kiện bắt buộc tối thiểu và chấm theo bộ tiêu chí tương ứng. Qua rà soát, đánh giá và phân hạng, Hội đồng OCOP tỉnh đề xuất trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, phân hạng 5 sao đối với Cao chè vằng linh chi hòa tan Mai Thị Thủy của Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy (xã Cam Lộ) (kết quả đánh giá đạt 93/100 điểm).

11 sản phẩm được phân hạng 4 sao, gồm: 2 sản phẩm Takon Coffee của Công ty TNHH cà phê Tà Cơn Khe Sanh (xã Hướng Phùng); 8 sản phẩm của Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy (xã Cam Lộ); 1 sản phẩm Bánh quy dứa Hùng Dung của Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung (xã Vĩnh Linh).

Có 15 sản phẩm phân hạng 3 sao, gồm: 6 sản phẩm của Công ty CP Dược liệu Gold Herbal (phường Đông Hà); 2 sản phẩm của Cơ sở sản xuất và kinh doanh cao dược liệu Minh Nhi (xã Cam Lộ); sản phẩm Takon Coffee của Công ty TNHH cà phê Tà Cơn Khe Sanh; 4 sản phẩm của Hợp tác xã Eco Agri Khe Mây (xã Khe Sanh); sản phẩm trầm hương của Công ty CP Trầm kỳ Trường Thịnh; sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng Khe Sanh Coffee của Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh (xã Hướng Phùng).

Đối với sản phẩm chưa đủ điều kiện về hồ sơ và các tiêu chí bắt buộc, Hội đồng OCOP tỉnh đề nghị chủ thể hoàn thành và đăng ký đánh giá, phân hạng sang kỳ tiếp theo.