Đánh giá New Mazda CX-8 Luxury và Signature: Mẫu SUV 7 chỗ đa dụng và tiện nghi cao cấp

Phân khúc crossover/SUV cỡ trung tại thị trường Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tên tuổi lớn như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner. Được phát triển dựa trên khung gầm của đàn anh CX-9, New Mazda CX-8 khẳng định vị thế riêng biệt nhờ sở hữu trục cơ sở cùng kích thước tổng thể hàng đầu phân khúc, kết hợp trọn vẹn giữa khả năng chở tải 7 chỗ thực thụ và phong cách lịch lãm quen thuộc của thương hiệu Nhật Bản.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh New Mazda CX-8

Mẫu SUV lắp ráp trong nước hiện được phân phối với các phiên bản tập trung vào cấu hình 7 chỗ, mang lại lựa chọn đa dạng về mức giá và trang bị cho khách hàng:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ đại lý phân phối.

Ngôn ngữ Kodo tinh chỉnh và diện mạo thanh thoát

Về tổng thể, New Mazda CX-8 kế thừa trọn vẹn triết lý thiết kế Kodo đặc trưng nhưng đã được trau chuốt tỉ mỉ ở các chi tiết nhận diện. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cấu trúc mới phủ lớp sơn bóng, bao bọc bởi thanh viền mạ crom Signature Wings vươn dài nâng đỡ cụm đèn chiếu sáng full LED tích hợp dải đèn định vị ban ngày sắc sảo.

Thân xe sở hữu tỷ lệ cân đối nhờ chiều dài tổng thể đạt 4.900 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.930 mm. Vòm bánh xe được đồng màu hóa cùng thân xe, tạo nét liền mạch thay vì ốp nhựa đen nhám truyền thống. Nâng đỡ khung xe là bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu thiết kế Goshintai phủ lớp sơn Hyper Silver sang trọng. Phía sau, cụm đèn hậu LED được liên kết bởi dải crom thanh mảnh cùng hệ thống ống xả kép viền kim loại sáng bóng, hoàn thiện phong thái bệ vệ cho mẫu SUV gia đình.

Không gian nội thất da Nappa và tiện nghi hàng đầu

Bước vào khoang lái, New Mazda CX-8 thể hiện rõ phong cách bài trí tinh giản theo triết lý "Less is more" nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn lớn nhất đến từ chất liệu bọc da Nappa cao cấp màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp các chi tiết ốp gỗ tự nhiên được hoàn thiện sắc sảo trên bảng táp-lô và tappi cửa.

Khoang cabin ghi điểm tuyệt đối nhờ không gian ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ hai gập linh hoạt tỷ lệ 60:40 kèm tính năng sưởi ấm riêng biệt. Hàng ghế thứ ba sở hữu khoảng duỗi chân tối ưu cùng chiều cao đệm ghế cân đối, giúp người trưởng thành hoàn toàn thoải mái trên những hành trình dài. Thể tích khoang chứa đồ có thể linh hoạt mở rộng từ 209 lít lên mức 742 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối.

Khu vực điều khiển trung tâm trang bị màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Vô-lăng ba chấu bọc da tích hợp sưởi, màn hình hiển thị kính lái HUD màu sắc nét cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị đa thông tin. Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi phân khúc sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, kết hợp rèm che nắng hàng ghế sau và cốp mở rảnh tay tiện ích.

Khả năng vận hành đầm chắc cùng động cơ SkyActiv-G 2.5L

Trái tim vận hành của New Mazda CX-8 vẫn là cỗ máy xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD trên bản Signature.

Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp xe duy trì sự cân bằng tối ưu khi vào cua hoặc chuyển làn ở dải tốc độ cao. Phiên bản Signature AWD còn tích hợp tính năng hỗ trợ lực bám Off-road Traction Assist, cho phép xe vượt qua các cung đường mấp mô hay bùn lầy một cách chủ động và an toàn.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn nền tảng như hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến trước/sau và 6 túi khí, New Mazda CX-8 từ bản Premium trở lên còn sở hữu gói an toàn chủ động i-Activsense cao cấp. Gói công nghệ này bao gồm:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go tích hợp radar MRCC

Hệ thống đèn pha thích ứng thông minh ALH

Cảnh báo chệch làn đường (LDW) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và phanh khẩn cấp SBS

Hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support)

Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung (DAA) và Camera 360 độ

Bảng thông số kỹ thuật New Mazda CX-8

Tổng kết: Lựa chọn SUV gia đình đề cao sự tinh tế

New Mazda CX-8 tiếp tục là lựa chọn sáng giá cho nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm chiếc SUV 7 chỗ đích thực với trải nghiệm nội thất sang trọng tương đương xe cao cấp. Dù khả năng tăng tốc tức thời ở dải tốc độ cao chưa thực sự bốc và còn thiếu trang bị lẫy chuyển số thể thao trên vô-lăng, mẫu xe Nhật Bản vẫn ghi điểm mạnh mẽ nhờ sự đầm chắc, tiện nghi vượt trội và danh sách tính năng an toàn dẫn đầu phân khúc.