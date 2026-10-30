Đánh giá New Mazda CX-8 2026: Chi tiết thông số kỹ thuật, trang bị và giá lăn bánh SUV 7 chỗ

Phân khúc crossover và SUV hạng trung tại thị trường Việt Nam luôn chứng kiến cuộc đua tranh quyết liệt giữa các tên tuổi lớn như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe hay Ford Everest. Xuất hiện lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2017 và gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019 qua bàn tay phân phối của THACO, New Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian 7 chỗ thực dụng và thiết kế tiệm cận xe sang.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8 mới nhất

Mazda CX-8 được lắp ráp trong nước với nhiều phiên bản, mang lại các lựa chọn linh hoạt về mức giá cũng như trang bị vận hành cho khách hàng gia đình và doanh nghiệp.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ hệ thống đại lý.

Ngôn ngữ Kodo tinh chỉnh và ngoại hình bề thế

Được phát triển trên nền tảng khung gầm của đàn anh CX-9, New Mazda CX-8 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.930 mm. Đây là mẫu xe có thông số trục cơ sở lớn hàng đầu phân khúc, tạo nền tảng vững chắc cho không gian bên trong.

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt được trau chuốt bóng bẩy hơn với khung viền mạ crom kiểu dáng cánh chim đặc trưng (Signature Wings) nâng đỡ logo trung tâm. Cụm đèn pha LED tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu được tích hợp dải đèn ban ngày sắc sảo tương tự Mazda CX-5 mới.

Thân xe tạo cảm giác thanh thoát khi cột D kéo dài về phía sau. Điểm mới đáng chú ý là ốp vòm bánh xe nay được sơn cùng màu thân xe thay cho dạng nhựa đen nhám trước đây, mang lại dáng vẻ đồng nhất và cao cấp hơn. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu theo phong cách thiết kế Goshintai cùng lớp sơn Hyper Silver. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động có tích hợp đèn báo rẽ và sấy gương.

Khu vực đuôi xe duy trì phong cách cân đối, vững chãi với cụm đèn hậu LED nối liền qua thanh nẹp crom mảnh. Cản sau có nẹp bảo vệ sáng màu và viền ống xả kép đối xứng tăng thêm vẻ thể thao.

Khoang nội thất da Nappa đậm chất sang trọng

Không gian nội thất của New Mazda CX-8 thể hiện rõ phong cách tối giản của người Nhật với vật liệu cao cấp. Toàn bộ các phiên bản hiện hành đều trang bị cấu hình 7 chỗ bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên tỉ mỉ.

Hàng ghế trước tích hợp chỉnh điện, sưởi ấm, nhớ vị trí ghế lái và được bổ sung tính năng bơm lưng đệm ghế giúp ôm sát thân người khi vào cua. Vô-lăng bọc da có tính năng sưởi, tích hợp các phím điều khiển chức năng, phía sau là cụm đồng hồ kết hợp màn hình kỹ thuật số 7 inch và màn hình hiển thị trên kính lái HUD.

New Mazda CX-8 tiếp tục là đại diện hiếm hoi trong nhóm SUV 7 chỗ trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập có cửa gió làm mát nhanh cho từng hàng ghế. Hệ thống giải trí vận hành qua màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Dung tích khoang hành lý đạt 209 lít và có thể tăng lên 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ 3 theo tỷ lệ 50:50.

Hiệu năng động cơ SkyActiv-G và hệ thống kiểm soát GVC Plus

Về sức mạnh vận hành, New Mazda CX-8 duy trì khối động cơ xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc bốn bánh toàn thời gian AWD.

Mẫu xe được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) can thiệp lực phanh ở các bánh xe khi chuyển hướng, mang lại độ cân bằng thân xe ổn định. Các phiên bản AWD có thêm tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist giúp xe vượt qua mặt đường trơn trượt hiệu quả.

Công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động và chủ động nền tảng như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến trước/sau và 6 túi khí, New Mazda CX-8 từ bản Premium được tích hợp gói công nghệ an toàn i-Activsense.

Gói an toàn này mang đến các tính năng hiện đại gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go tích hợp radar MRCC, hỗ trợ phanh thông minh SBS, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn (LDW/LAS), hệ thống đèn pha thích ứng thông minh ALH, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc kèm kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và cảm biến giám sát áp suất lốp tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật chi tiết New Mazda CX-8

Nhìn chung, New Mazda CX-8 tiếp tục là lựa chọn sáng giá cho nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ ngồi thực thụ với không gian rộng rãi, vật liệu nội thất cao cấp và gói an toàn vận hành phong phú trong tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng.