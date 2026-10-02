Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân gắn với tiến độ, chất lượng và thời gian xử lý công việc

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp - Ảnh: X.P

Trước phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1838/QĐ-TTg, ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương.

Trước đó, ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu tán thành.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: X.P

Trong tháng 9 tháng năm 2026, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước (kịch bản tăng 9,26%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58% (kịch bản tăng 3,41%); công nghiệp tăng 28,31% (kịch bản tăng 26,06%) và xây dựng tăng 7,24% (kịch bản tăng 16,78%); khu vực dịch vụ tăng 7,53% (kịch bản tăng 8,12%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,55% (kịch bản tăng 8,12%). Riêng quý III/2026, GRDP toàn tỉnh ước tăng 9,57% (kịch bản tăng 11,28%).

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Tính đến ngày 14/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8.600 tỉ đồng, đạt 68,6% dự toán Trung ương, 63,6% dự toán địa phương, bằng 84% so với cùng kỳ; vốn đầu tư lũy kế 9 tháng đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, hoạt động du lịch ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, số lượt khách du lịch 9 tháng đạt hơn 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67%, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 10.800 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2 tỉ USD, tăng 6,2%, trong đó, xuất khẩu 452 triệu USD, tăng 12,7%; nhập khẩu 1.583 triệu USD, tăng 4,4%.

Đối với quy hoạch đô thị, đang thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Đồng Hới, Ba Đồn và Đông Hà. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư 9 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Đến nay, có 4 dự án nhà ở xã hội đang được thi công với tổng số lượng là 1.421 căn, dự kiến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu 788 căn theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm được giao thực hiện; việc thực hiện kịch bản tăng trưởng; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: X.P

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý việc đổi mới phương thức làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính. Nhất là tại các hội nghị, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc thực tế và triển khai công tác phối hợp, hạn chế báo cáo dài dòng, hình thức.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, công tác đánh giá hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân gắn với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chất lượng tham mưu và thời gian xử lý công việc. Kiểm điểm, xử lý hoặc thay thế đối với các trường hợp trì trệ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương - Ảnh: X.P

Để triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, kịch bản tăng trưởng trong năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện. Trước mắt là việc rà soát toàn bộ, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn nhân sự (đặc biệt là cấp phó, nhân sự cấp sở, ngành và xã, phường) trình lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công và các chỉ tiêu cụ thể khác, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bảo đảm "đúng người, đúng việc". Đối với các trường hợp đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, yêu cầu tổ chức báo cáo trực tiếp trước lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả công tác cụ thể trong 5 năm qua và kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ tới. Việc bổ sung nhân sự chỉ xem xét giải quyết tạm thời, ngắn hạn đối với các địa bàn, địa phương đang triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách; tổng thể sẽ được sắp xếp lại sau khi hoàn thành đề án chung.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, khẩn trương hoàn thiện, tối ưu hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử. Yêu cầu tất cả các sở, ngành, địa phương xử lý hồ sơ, văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử. Khắc phục ngay tình trạng lỗi kỹ thuật và xử lý trùng lặp văn bản. Đồng thời, xây dựng giao diện, bảng theo dõi trực quan để cập nhật tiến độ, phát hiện và cảnh báo các nhiệm vụ quá hạn do Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực và UBND tỉnh giao để kịp thời đôn đốc, yêu cầu giải trình.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành rà soát, lập và gửi ngay danh sách 23 dự án bắt buộc phải giải ngân từ nay đến cuối năm. Yêu cầu các xã, phường, đơn vị liên quan gửi báo cáo chi tiết tiến độ trước ngày 15/10. Rà soát, lập phương án tổng thể sắp xếp, xử lý nhà, đất công trình công cộng.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp vốn, đơn giản hóa quy trình thẩm định, phấn đấu giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục; triển khai cơ chế làm việc 24/7 đối với các hồ sơ danh mục “luồng xanh”. Rà soát, kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các nhà đầu tư, nhà thầu yếu kém năng lực, giữ chỗ, chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị liên quan rà soát khó khăn của các doanh nghiệp lớn, các dự án đầu tư chiến lược trên địa bàn để tham mưu phương án hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: X.P

Giao Sở Công thương chủ trì, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với Bộ Công thương và các cơ quan Trung ương về các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Nội dung tập trung tháo gỡ khó khăn về luồng hàng hải, hạ tầng lưới điện truyền tải và các chính sách liên quan. Phân công chi tiết, công khai thông tin các mỏ vật liệu cung ứng cho từng dự án công nghiệp cụ thể; gửi văn bản cho Ban Quản lý dự án và chủ mỏ để phối hợp thực hiện và giám sát cam kết. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện các hoạt động khai thác cát dọc các sông, nếu có vi phạm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND lưu ý các ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy lợi thế về hạ tầng hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển. Xây dựng phương án thí điểm đưa phương tiện giao thông chạy bằng điện vào phục vụ du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh đô thị du lịch xanh, bền vững.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND yêu cầu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân gắn với tiến độ, chất lượng và thời gian xử lý công việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng yêu cầu các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, chấn chỉnh, bảo đảm an toàn cho học sinh các cấp trong tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện danh mục trang thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa bàn, cơ sở y tế địa phương để tổ chức mua sắm, trang bị kịp thời, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.