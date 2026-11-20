Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sắp xếp, Thanh tra Chính phủ được tổ chức thành 22 cục, vụ, đơn vị. Tại địa phương, sau khi kết thúc hoạt động của 1.001 thanh tra sở và 694 thanh tra huyện, 34 thanh tra tỉnh, thành phố có 332 đơn vị cấp phòng và 5.745 công chức. Toàn ngành thanh tra giảm số đơn vị cấp cục, vụ từ 105 xuống còn 25; số đơn vị cấp phòng từ 2.167 xuống còn 477; số nhân sự giảm từ 15.169 xuống 8.202 người, bảo đảm tinh gọn lớn nhất từ trước đến nay.

Từ sau sắp xếp đến tháng 10/2026, toàn ngành đã triển khai 5.789 cuộc thanh tra, ban hành 3.904 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 36.402 tỷ đồng và 5.638 ha đất; kiến nghị thu hồi 9.655 tỷ đồng, xử lý khác hơn 26.746 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 65 vụ với 71 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì, góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống thanh tra trong quá trình chuyển đổi tổ chức.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 1/7/2025, Thanh tra tỉnh được tổ chức lại với 9 phòng trực thuộc. Tính đến giữa tháng 11/2026, đơn vị có 84 cán bộ, công chức, người lao động. Sau kiện toàn, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được duy trì.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã triển khai 27 cuộc thanh tra gồm: 17 cuộc theo kế hoạch, 5 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và 5 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; đã ban hành kết luận đối với 16 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 31,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 27 tỷ đồng và xử lý khác hơn 4,8 tỷ đồng; số tiền đã thu hồi đạt hơn 19,2 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tiếp tục được quan tâm. Trong kỳ, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 6.633 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 8.853 đơn. Trong tổng số 5.794 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 4.834 đơn, đạt 83,4%; số còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn một số khó khăn. Địa bàn quản lý rộng, dân cư phân tán, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu so với yêu cầu. Đặc biệt, đội ngũ công chức cấp xã được giao tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn lúng túng, hạn chế về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã, phường chưa đồng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi về kết quả triển khai mô hình tổ chức thanh tra sau sắp xếp tại các bộ, ngành, địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức; việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những khó khăn trong phân định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền cấp xã; xử lý các nhiệm vụ chuyển tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Thông qua hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành thanh tra; nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, làm cơ sở đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra trong thời gian tới.