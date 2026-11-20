Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cơ quan thanh tra được tổ chức lại theo hướng tập trung nhiệm vụ chủ yếu tại Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, đồng thời duy trì các cơ quan thanh tra đặc thù theo quy định.

Sau sắp xếp, số đơn vị cấp cục, vụ giảm từ 105 đơn vị xuống còn 25 đơn vị; số đơn vị cấp phòng giảm từ 2.167 đơn vị xuống còn 477 đơn vị; số nhân sự giảm từ 15.169 người xuống còn 8.202 người. Các địa phương còn 34 thanh tra cấp tỉnh; 1.001 thanh tra sở và 694 thanh tra cấp huyện kết thúc hoạt động.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Việc sắp xếp đã góp phần giảm tầng nấc trung gian, tập trung nguồn lực, tăng tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao khả năng tổ chức các cuộc thanh tra có phạm vi rộng, liên ngành, liên địa bàn. Trong giai đoạn từ tháng 6/2025 đến tháng 10/2026, toàn ngành triển khai 5.789 cuộc thanh tra, ban hành 3.904 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 36.402 tỉ đồng và 5.638ha đất; kiến nghị thu hồi 9.655 tỉ đồng và 272,1ha đất; chuyển cơ quan điều tra 65 vụ việc với 71 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế phối hợp... và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Tại Quảng Trị, sau sáp nhập, Thanh tra tỉnh được tổ chức lại với 10 phòng nghiệp vụ và tương đương, hiện có 134 công chức. Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra được nâng cao, đồng thời tăng cường trách nhiệm, tính chủ động và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, mô hình mới sau sắp xếp đã góp phần xây dựng hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được đánh giá đầy đủ và có giải pháp xử lý phù hợp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan thanh tra tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý; chủ động triển khai công việc theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cùng với đó, cần đổi mới công tác cán bộ, rà soát chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hệ thống cơ quan thanh tra tiếp tục hoạt động ổn định, tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.