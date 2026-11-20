Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sắp xếp, Thanh tra Chính phủ được tổ chức thành 22 cục, vụ, đơn vị, gồm 20 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Tại địa phương, đã kết thúc hoạt động của 1.001 tổ chức thanh tra sở và 694 tổ chức thanh tra huyện; tổ chức lại hệ thống thanh tra địa phương thành 34 thanh tra tỉnh, thành phố.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đã góp phần giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sau sắp xếp, hoạt động chuyên môn của ngành Thanh tra cơ bản được duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Toàn ngành đã triển khai 3.333 cuộc thanh tra, gồm 2.784 cuộc theo kế hoạch và 549 cuộc đột xuất; ban hành 2.429 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 26.243 tỷ đồng và 4.662,4ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 8.280 tỷ đồng và 96,8ha đất; kiến nghị xử lý khác hơn 17.962 tỷ đồng và 4.565,6ha đất. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 1.173 tập thể, 2.813 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 33 vụ việc với 11 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng cho biết, sau sắp xếp, Thanh tra tỉnh được tổ chức thành 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 309 biên chế công chức tạm giao. Bộ máy từng bước ổn định, hoạt động thanh tra được triển khai liên tục, hiệu quả.

Năm 2026, Thanh tra tỉnh triển khai 100 cuộc thanh tra, ban hành 107 kết luận; phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 67 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỷ đồng, xử lý khác hơn 45 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 205 tập thể và 276 cá nhân.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ sớm ban hành khung tiêu chí thống nhất về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh, phù hợp với đặc điểm từng địa phương; đẩy nhanh triển khai các nền tảng công nghệ thông tin dùng chung, ưu tiên hệ thống quản lý tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đề nghị toàn ngành tiếp tục ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực quản lý; đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm. Tập trung xử lý hồ sơ chuyển tiếp, các kết luận thanh tra chưa thực hiện và vụ việc tồn đọng; tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình sau sắp xếp.

Đối với Thanh tra các tỉnh, thành phố, cần phát huy vai trò tham mưu UBND cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác thanh tra; chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những bất cập ngay từ cơ sở; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.