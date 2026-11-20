Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo, việc sắp xếp được thực hiện theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 13/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xây dựng hệ thống thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sau sắp xếp, Thanh tra Chính phủ có 22 cục, vụ, đơn vị, gồm 20 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp; giảm 3 đơn vị sự nghiệp, tương ứng 60%. Tại địa phương, kết thúc hoạt động 1.001 Thanh tra sở và 694 Thanh tra huyện. Hệ thống có 34 Thanh tra tỉnh, thành phố, 332 đơn vị cấp phòng và 5.745 công chức. Riêng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang có 8 phòng.

Toàn ngành giảm đơn vị cấp cục, vụ từ 105 xuống 25; cấp phòng từ 2.167 xuống 477; nhân sự từ 15.169 xuống 8.202 người. Tinh gọn đầu mối góp phần phát huy chuyên môn đội ngũ, tăng khả năng huy động lực lượng thanh tra liên ngành, liên địa bàn.

Tuy nhiên, mô hình mới còn gặp một số khó khăn. Địa bàn, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh mở rộng, trong khi việc nắm tình hình cơ sở và phối hợp với sở, ngành, UBND cấp xã còn bất cập. Công tác bàn giao hồ sơ chưa đồng bộ; phân định trách nhiệm có lúc chưa rõ. Hạ tầng công nghệ, dữ liệu và điều kiện làm việc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, đại biểu đánh giá kết quả sắp xếp, đổi mới hoạt động; phân tích chuyển biến trong thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các ý kiến cũng nêu rõ khó khăn về nhân lực, bàn giao hồ sơ và cơ chế phối hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả bước đầu của các đơn vị, địa phương trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì ổn định hoạt động chuyên môn thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức vận hành để phát huy hiệu lực, hiệu quả. Thời gian tới, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các tỉnh, thành phố cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm việc bàn giao hồ sơ chuyển tiếp và các vụ việc tồn đọng. Đồng thời, tập trung bố trí đội ngũ cán bộ theo đúng vị trí việc làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu, bảo đảm hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.