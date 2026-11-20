Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Sau sắp xếp, hệ thống thanh tra tổ chức theo 2 cấp đã tạo chuyển biến lớn về tổ chức và duy trì hoạt động chuyên môn thông suốt.

Ở Trung ương, Thanh tra Chính phủ vận hành 22 cục, vụ, đơn vị, tiếp nhận 12 Thanh tra Bộ và 542 công chức để lập 9 Cục thanh tra chuyên ngành. Ở địa phương, cả nước kết thúc 1.001 Thanh tra sở và 694 Thanh tra huyện; 34 Thanh tra tỉnh, thành phố có 332 phòng và 5.745 công chức. Toàn ngành giảm đầu mối cấp cục, vụ từ 105 xuống 25, cấp phòng từ 2.167 xuống 477 và nhân sự từ 15.169 xuống 8.202 người. Đồng thời sắp xếp tinh gọn các cơ quan thanh tra đặc thù (Quân đội, Công an, Ngân hàng Nhà nước, Cơ yếu, thanh tra theo điều ước quốc tế).

Trong giai đoạn chuyển tiếp, ngành triển khai 5.789 cuộc thanh tra, ban hành 3.904 kết luận, kiến nghị xử lý kinh tế 36.402 tỷ đồng và 5.638ha đất (chưa gồm số liệu riêng của thanh tra Ngân hàng Nhà nước), hoàn thành thanh tra chuyên đề 563 dự án vướng mắc trong 55 ngày và rà soát 3.896 cơ sở nhà, đất sử dụng kém hiệu quả. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sâu những vấn đề thực tiễn đặt ra sau sắp xếp. Như tính phù hợp và hiệu quả của mô hình thanh tra thành phố trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đô thị đặc biệt; mô hình tổ chức và cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống thanh tra trong lực lượng Công an nhân dân; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra sau sắp xếp; giải pháp tổ chức lực lượng, phân công địa bàn và bảo đảm hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn rộng, phức tạp sau sáp nhập...

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh yêu cầu chuyển kết quả tinh gọn tổ chức thành hiệu quả vận hành thực chất bằng cách hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, thiết lập cơ chế “một đầu mối chủ trì xuyên suốt”, tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp và kiểm soát quyền lực. Các cơ quan thanh tra, bộ, ngành và địa phương cần chủ động xử lý dứt điểm công việc chuyển tiếp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để mô hình thanh tra mới hoạt động ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.