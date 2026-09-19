Đánh giá Mazda CX-8 2.5 Signature AWD: Mẫu SUV 7 chỗ cao cấp kèm giá lăn bánh chi tiết

Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại Việt Nam nhờ không gian nội thất rộng rãi hàng đầu, danh sách tiện nghi tiệm cận xe sang cùng khả năng vận hành ổn định. Mẫu xe được lắp ráp trong nước, phân phối với nhiều phiên bản đáp ứng đa dạng nhu cầu của các gia đình đông thành viên.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản New Mazda CX-8 trên toàn quốc:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngoại thất lịch lãm và bề thế

Được phát triển trên nền tảng của Mazda CX-9, CX-8 sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2.930 mm cùng kích thước tổng thể lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm. Đây là những thông số vượt trội hàng đầu phân khúc, tạo lợi thế lớn so với các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Diện mạo bên ngoài vẫn kế thừa ngôn ngữ Kodo đặc trưng với lưới tản nhiệt dạng nan kim loại nổi bật, bao quanh bởi đường viền mạ crom vuốt dài nâng đỡ cụm đèn trước LED thông minh. Cột D thiết kế kéo dài về phía sau tạo cảm giác thanh thoát, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn phủ lớp sơn Hyper Silver cao cấp. Vòm bánh xe được sơn đồng màu với thân xe, mang lại vẻ ngoài liền mạch và lịch sự.

Phần đuôi xe mang triết lý thiết kế đối xứng vững chãi. Điểm nhấn là thanh viền crom nối liền cặp đèn hậu LED, kết hợp nẹp cản sau và cụm ống xả kép viền kim loại sáng bóng, giúp tổng thể mẫu SUV luôn sang trọng ở mọi góc nhìn.

Không gian nội thất đẳng cấp phong cách Premium

Bước vào khoang lái, New Mazda CX-8 gây ấn tượng mạnh với toàn bộ ghế ngồi bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên cao cấp. Thiết kế táp-lô tuân thủ triết lý tối giản của Nhật Bản, tập trung tối đa vào vị trí người lái.

Mẫu xe cung cấp cấu hình 7 chỗ ngồi tiện dụng. Hàng ghế thứ hai có thể gập linh hoạt 60:40 và trang bị tính năng sưởi ấm riêng. Hàng ghế thứ ba sở hữu khoảng để chân thoải mái cùng chiều cao mặt đệm tối ưu, giúp người lớn ngồi không bị mỏi trên những hành trình xa. Thể tích khoang hành lý đạt 209 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và mở rộng đến 742 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối.

Hàng loạt tiện nghi cao cấp xuất hiện trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, dàn âm thanh 10 loa Bose, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây cùng Android Auto, cửa kính một chạm tất cả các vị trí, sưởi vô-lăng và màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD).

Khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái

Mazda CX-8 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cỗ máy này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Để tối ưu hóa trải nghiệm lái, mẫu xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), hỗ trợ vào cua mượt mà và duy trì độ cân bằng thân xe. Phiên bản dẫn động 4 bánh còn tích hợp tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp chiếc SUV tự tin vượt qua các cung đường gồ ghề hay trơn trượt.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động và chủ động nền tảng gồm phanh ABS, EBD, DSC, cảm biến trước/sau và hệ thống túi khí, New Mazda CX-8 được tích hợp gói công nghệ i-Activsense tiên tiến từ phiên bản Premium trở lên.

Các tính năng nổi bật của gói này gồm có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go tích hợp radar MRCC, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (CTS), cảnh báo lệch làn (LDW), hỗ trợ giữ làn (LAS), hỗ trợ phanh thông minh SBS và đèn pha thích ứng ALH. Toàn bộ phiên bản cũng được trang bị sẵn cảm biến áp suất lốp tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8

Nhìn chung, New Mazda CX-8 là lựa chọn sáng giá cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ đích thực với không gian sang trọng, êm ái và vận hành an toàn. Dù khả năng bứt tốc ở dải tốc độ cao chưa thực sự bốc và thiếu vắng lẫy chuyển số, sự cân bằng giữa tính năng cùng tầm giá hợp lý vẫn giúp mẫu xe ghi điểm mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.