Đánh giá Mazda CX-30 2026 bản Luxury và Premium: Bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật

Mazda CX-30 2026 là mẫu crossover đô thị được phát triển nhằm lấp đầy khoảng trống giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5, thuộc phân khúc SUV cỡ B+. Xe được phân phối tại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản: 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi cùng 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm đỏ, xanh và trắng. Mẫu xe này hướng thẳng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện nhỏ gọn hơn CX-5 nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng hoàn thiện cao cấp và cảm giác lái sắc sảo.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Mazda CX-30

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-30 cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Corolla Cross, KIA Seltos hay Honda HR-V. Chi phí sở hữu xe dao động từ 699 đến 749 triệu đồng cho giá niêm yết, tương ứng giá lăn bánh từ 771 đến 855 triệu đồng tùy địa phương đăng ký.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách từng thời điểm.

Ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới và diện mạo ngoại thất

Mazda CX-30 2026 thể hiện rõ tinh thần thiết kế KODO thế hệ mới dựa trên mỹ học tối giản "Less is more". Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.655 mm và khoảng sáng gầm 175 mm, mang lại sự linh hoạt đáng kể trong môi trường đô thị chật hẹp.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt họa tiết cánh chim dạng vân tổ ong sơn đen bóng, viền crôm sáng mở rộng vuốt liền cụm đèn pha LED thanh mảnh. Logo thương hiệu đặt ở trung tâm dạng nổi 3D tích hợp cảm biến cho hệ thống an toàn chủ động.

Nhìn từ bên hông, thân xe mượt mà với những mảng phản chiếu ánh sáng uốn lượn đặc trưng của Mazda. Dàn chân trang bị mâm hợp kim 18 inch dạng 5 chấu kép 2 tông màu, đi cùng thông số lốp 215/55 R18. Cột D thoải dần về sau tạo phom dáng lai coupe trẻ trung, đồng thời tối ưu khoảng không cho khoang chứa hành lý phía sau.

Đuôi xe giữ bố cục đối xứng vững chãi. Cặp đèn hậu LED tạo hình elip mảnh sắc sảo, cản sau ốp nhựa đen khỏe khoắn kết hợp ống xả kép bố trí cân xứng hai bên nhấn mạnh chất thể thao của mẫu crossover gầm cao.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin Mazda CX-30 được định hình theo xu hướng cao cấp với bề mặt táp-lô bọc da hai tầng kết hợp các đường chỉ khâu tỉ mỉ. Bảng điều khiển tối giản nhằm giảm thiểu phân tâm cho người lái, nhấn mạnh triết lý lấy con người làm trung tâm.

Ghế ngồi toàn bộ bọc da cao cấp, thiết kế ôm sát cơ thể hỗ trợ nâng đỡ cột sống tối ưu trên những hành trình dài. Màn hình giải trí 8,8 inch nằm thụt sâu trên táp-lô, điều khiển qua cụm núm xoay Commander Control tiện lợi và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto.

Vô-lăng 3 chấu bọc da trợ lực điện tích hợp lẫy chuyển số và hệ thống phím chức năng. Danh sách tiện nghi trên CX-30 còn có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau đóng/mở điện, gương chiếu hậu trong/ngoài chống chói tự động và màn hình hiển thị kính lái HUD màu sắc nét.

Hiệu suất vận hành động cơ Skyactiv-G 2.0L

Trái tim của Mazda CX-30 2026 trên cả hai phiên bản là khối động cơ xăng hút khí tự nhiên Skyactiv-G 2.0L, 4 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống phun xăng trực tiếp. Cỗ máy này sản sinh công suất cực đại 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Đi kèm động cơ là hộp số tự động 6 cấp truyền động đến bánh trước (FWD). Hộp số được tinh chỉnh thuật toán sang số mượt mà ở dải tốc độ thấp nhưng chuyển đổi nhạy bén khi kích hoạt chế độ lái thể thao Sport Mode. Xe cũng được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) và hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-stop giúp tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Công nghệ an toàn và gói hỗ trợ lái i-Activsense

Hệ thống an toàn là một trong những giá trị cốt lõi trên Mazda CX-30, nổi bật với gói công nghệ i-Activsense trang bị trên bản Premium gồm nhiều tính năng chủ động:

Kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC (Mazda Radar Cruise Control)

Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS)

Cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

Hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS)

Hệ thống đèn pha thích ứng tự động điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần (HBC)

Đèn pha mở rộng góc chiếu theo góc đánh lái (AFS)

Bên cạnh đó, các trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản gồm hệ thống 7 túi khí, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi cùng các hệ thống an toàn cốt lõi như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử DSC.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Mazda CX-30 2026

Đánh giá tổng quan: Lựa chọn phong cách và trải nghiệm

Mazda CX-30 khẳng định chỗ đứng vững chắc nhờ diện mạo sang trọng, khoang nội thất tiệm cận phân khúc cao cấp cùng danh mục công nghệ an toàn hàng đầu. Mặc dù hàng ghế thứ hai tương đối hạn chế với hành khách cao trên 1,7m và viền ốp nhựa hông xe chiếm diện tích lớn, CX-30 vẫn là đề xuất đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên cảm giác cầm lái tinh tế, không gian thẩm mỹ và độ an toàn tin cậy.