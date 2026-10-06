Đánh giá mật của CIA cảnh báo Israel có nguy cơ xung đột nội bộ, nhà nước sụp đổ

Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran ngày 28/2/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN

Một đánh giá mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo rằng những rạn nứt ngày càng sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội có thể khiến Israel đối mặt với nguy cơ nội chiến hoặc nhà nước sụp đổ.

Bản đánh giá mang tên "Fracture From Within" ("Rạn nứt từ bên trong") được Red Cell - đơn vị có nhiệm vụ xem xét và thách thức những giả định tình báo đang chiếm ưu thế của CIA xây dựng vào tháng 8.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/10, Drop Site News dẫn hai nguồn tin Mỹ nắm được nội dung của bản đánh giá đã đưa tin về tài liệu này.

Bản đánh giá chỉ ra một loạt sức ép có khả năng gây bất ổn trước cuộc bầu cử ngày 27/10 của Israel, bao gồm khó khăn kinh tế, chi tiêu quân sự gia tăng, sự bất bình liên quan đến việc người Do Thái Chính thống cực đoan được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc và tình trạng bạo lực leo thang do người Israel gây ra tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Bản đánh giá cũng xác định cuộc đấu tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm duy trì quyền lực là một nguồn gây thêm căng thẳng về chính trị và hiến pháp.

Theo báo cáo, nhiều năm chiến tranh tại Gaza, Liban và Iran đã làm sâu sắc thêm những chia rẽ vốn tồn tại trong xã hội Israel, trong bối cảnh các binh sĩ trở về sau những đợt chiến đấu kéo dài và nhiều người trong số họ chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Tranh cãi về nghĩa vụ quân sự đã nổi lên như một trong những đường rạn nứt nội bộ sâu sắc nhất tại Israel.

Sự bất bình ngày càng gia tăng đối với việc nam giới Do Thái Chính thống cực đoan được miễn nghĩa vụ quân sự, đặc biệt sau nhiều đợt huy động lực lượng dự bị.

Bản đánh giá cũng chỉ ra tình trạng Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, trong đó có sự suy giảm ủng hộ tại Mỹ, là một yếu tố khác có thể làm gia tăng bất ổn trong nước.

CIA không phản hồi đề nghị bình luận của Drop Site News.

Phía Israel cũng chưa đưa ra bình luận về báo cáo nêu trên.