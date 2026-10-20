Đánh giá loạt smartphone giảm giá mạnh tới 40%: Mẫu máy nào tối ưu cấu hình và trải nghiệm?

Thị trường smartphone chính hãng tại Việt Nam ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý ở phân khúc 10–20 triệu đồng. Nhiều dòng thiết bị giảm phổ biến từ hơn 10% đến 30%, cá biệt có sản phẩm hạ sâu tới 40%. Sự thay đổi này mở ra cơ hội tiếp cận các sản phẩm cận cao cấp và cao cấp với chi phí hợp lý hơn, song cũng đặt ra bài toán lựa chọn dựa trên cấu hình, hiệu năng phần cứng và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhiều mẫu điện thoại thuộc phân khúc 10–20 triệu đồng được điều chỉnh giá mạnh tháng 10.

Galaxy Z Flip 6: Trải nghiệm gập linh hoạt với mức giảm giá 40%

Trong nhóm thiết bị được khảo sát, Galaxy Z Flip 6 bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong ghi nhận mức giảm kỷ lục 40%, đưa giá bán xuống 17 triệu đồng. Đây là mức giá giúp smartphone gập tiếp cận tệp khách hàng đại chúng hơn, thay vì chỉ phục vụ nhóm người dùng chịu chi.

Về mặt kỹ thuật, Galaxy Z Flip 6 trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, kết hợp màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch tần số quét 120Hz và màn hình phụ 3,4 inch bên ngoài. Cụm camera chính 50MP cung cấp khả năng quay chụp linh hoạt ở nhiều góc gập mở khác nhau. Tuy nhiên, giới hạn vật lý của thiết kế vỏ sò buộc máy phải đánh đổi dung lượng pin ở mức 4.000 mAh cùng công suất sạc có dây 25W. Bên cạnh đó, độ bền của màn hình dẻo và cơ chế bản lề là yếu tố kỹ thuật đòi hỏi người dùng cần cẩn trọng trong quá trình sử dụng dài hạn.

Galaxy Z Flip 6 phù hợp với người muốn trải nghiệm điện thoại gập cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền.

Xiaomi 15 5G và lợi thế bộ nhớ 512GB kết hợp chip Snapdragon 8 Elite

Ở mức giá 18,5 triệu đồng sau khi giảm 30%, Xiaomi 15 5G bản 12GB RAM mang lại lợi thế vượt trội nhờ bộ nhớ trong lên tới 512GB. So với các đối thủ cùng tầm giá chỉ trang bị 256GB, dung lượng lưu trữ gấp đôi của đại diện Xiaomi giải quyết triệt để nhu cầu quay video độ phân giải cao và lưu trữ tệp tin nặng mà không lo đầy bộ nhớ.

Sức mạnh xử lý của máy đến từ chipset Snapdragon 8 Elite thế hệ mới, đi kèm màn hình AMOLED 120Hz mượt mà và cụm camera hợp tác tinh chỉnh cùng Leica. Đây là giải pháp phù hợp cho những người ưu tiên hiệu năng xử lý thô và khả năng nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp trong một thân máy gọn gàng.

Xiaomi 15 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được ghi nhận ở mức 18,5 triệu đồng tháng 10/2026.

Galaxy S25 Edge: Tối ưu thiết kế mỏng nhẹ và hiệu năng

Giảm 38% xuống còn 18 triệu đồng cho bản 12GB/256GB, Galaxy S25 Edge định vị ở phân khúc smartphone dạng thanh cao cấp. Thiết bị sở hữu chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy và màn hình chất lượng cao, đem lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà.

Thiết kế thanh mảnh liền khối giúp máy có độ bền cơ học ổn định hơn so với dòng màn hình gập. Tuy nhiên, kiểu dáng mỏng nhẹ cũng thu hẹp không gian tản nhiệt và diện tích pin. Do đó, người dùng thường xuyên xử lý tác vụ nặng liên tục như render video hoặc chơi game đồ họa cao cần cân nhắc kỹ yếu tố nhiệt lượng và thời lượng sử dụng.

Galaxy S25 Edge hướng đến người dùng yêu thích smartphone có thiết kế thanh mảnh nhưng vẫn cần hiệu năng cao cấp.

Lựa chọn dưới 15 triệu đồng: HONOR 600 5G và iPhone 16e

Ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn, HONOR 600 5G (8GB/256GB) được điều chỉnh giảm 19% về mức 14,5 triệu đồng. Máy hướng đến đối tượng người dùng tìm kiếm thiết bị hiện đại, thiết kế hài hòa và dung lượng bộ nhớ đủ dùng, chấp nhận dung lượng RAM 8GB thấp hơn mức 12GB của các dòng flagship phía trên.

HONOR 600 5G có thể phù hợp với người muốn một chiếc smartphone hiện đại, bộ nhớ tương đối lớn nhưng không cần cấu hình cao.

Trong khi đó, iPhone 16e bản 128GB giảm 5% còn 13,7 triệu đồng, trở thành cánh cửa kinh tế nhất để bước vào hệ sinh thái iOS. Máy trang bị vi xử lý Apple A18 mạnh mẽ, màn hình OLED 6,1 inch và camera chính 48MP. Dù vậy, thiết bị còn tồn tại điểm trừ kỹ thuật đáng chú ý: tần số quét màn hình dừng lại ở mức 60Hz, thiếu ống kính góc siêu rộng chuyên dụng và dung lượng lưu trữ 128GB tương đối hạn chế với nhu cầu ngày nay.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật và mức giá điều chỉnh

Mức giảm từ 30% đến 40% cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt khi chu kỳ sản phẩm mới xuất hiện. Việc chọn mua thiết bị không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ giảm giá niêm yết mà cần căn cứ vào nhu cầu phần cứng, khả năng hỗ trợ phần mềm và chính sách bảo hành chính hãng từ nhà phân phối.