Đánh giá kỹ thuật iQOO Neo 12: Màn hình 185Hz, pin khủng 9.000mAh cùng tản nhiệt chủ động

Thương hiệu vivo vừa chính thức công bố mẫu điện thoại iQOO Neo 12 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến đáng kể về phần cứng gaming và thời lượng pin. So với phiên bản tiền nhiệm Neo 11, thiết bị mang lại sự nâng cấp toàn diện từ tấm nền hiển thị tần số quét 185Hz, kiến trúc tản nhiệt tích hợp quạt cơ học cho đến viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh.

iQOO Neo 12 ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Kiến trúc phần cứng: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chip phụ trợ Q3

Cung cấp sức mạnh cho iQOO Neo 12 là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp cùng chip xử lý game chuyên dụng Q3. Sự kết hợp này mang lại mức tăng 20% hiệu suất CPU, trong khi chip Q3 đem đến năng lực xử lý hình ảnh tăng 60% và giảm tiêu hao năng lượng tới 40% so với thế hệ trước.

Về khả năng tối ưu đồ họa, thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh chuẩn 2K ở tốc độ 185fps đồng thời kích hoạt các công nghệ nâng cao như siêu phân giải, nội suy khung hình và dò tia toàn cảnh (ray tracing). Hiện tại, đã có hơn 50 trò chơi hỗ trợ vận hành nguyên bản ở mức khung hình 185fps trên thiết bị này.

Điện thoại sử dụng chipset cao cấp

Hệ thống làm mát chủ động và tiêu chuẩn bảo vệ thân máy

Nhằm duy trì xung nhịp cao trong thời gian dài, iQOO đã triển khai hệ thống tản nhiệt tích hợp quạt gió chủ động với kích thước 17 × 17mm. Cụm quạt này hỗ trợ 3 cấp độ gió tùy chỉnh, phối hợp trực tiếp cùng buồng hơi 3D diện tích 8.2K giúp nâng cao hiệu quả giải nhiệt thêm 15% so với Neo 11.

Đáng chú ý, thiết bị vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ phần cứng khi đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68 lẫn IP69 cho toàn bộ thân máy. Riêng cụm quạt tản nhiệt cơ học cũng được định mức ở tiêu chuẩn kháng nước khắc nghiệt IPX8 và IPX9, giải quyết triệt để rủi ro thâm nhập của chất lỏng qua các khe thoát khí.

Tấm nền hiển thị 2K 185Hz với bộ điều khiển độc lập

Mặt trước của iQOO Neo 12 là màn hình AMOLED kích thước 6.83 inch, độ phân giải 3200 × 1440 pixels và tần số quét đạt 185Hz. Màn hình đạt mật độ điểm ảnh 514ppi, hỗ trợ độ sáng tối đa 1.000 nits ở chế độ thủ công chuyên nghiệp và chạm mốc 2.200 nits ở độ sáng đỉnh toàn màn hình.

Bên cạnh đó, vivo còn bổ sung một chip điều khiển màn hình riêng biệt nhằm xử lý luồng dữ liệu 2K 185Hz, giúp hạ thấp lượng điện năng tiêu thụ của tấm nền tới 30% trong suốt quá trình vận hành liên tục.

Đột phá dung lượng pin 9.000mAh cùng công nghệ anode silicon

Nâng cấp đáng chú ý nhất về mặt năng lượng là viên pin dung lượng 9.000mAh, mở rộng đáng kể so với mức 7.500mAh trên thế hệ tiền nhiệm. Viên pin này áp dụng công nghệ vật liệu anode silicon thế hệ thứ năm, giúp tăng hàm lượng silicon thêm 33% để tối ưu mật độ năng lượng trên cùng một thể tích đóng gói.

iQOO Neo 12 duy trì công nghệ sạc nhanh công suất 100W, đồng thời tích hợp tính năng sạc nhánh (bỏ qua pin) khi chơi game nhằm giảm thiểu nhiệt lượng phát sinh và bảo vệ tuổi thọ linh kiện.

Điện thoại vivo có thời lượng pin tuyệt vời

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của iQOO Neo 12

Khả năng quang học và mức giá phân phối

Về phần cứng máy ảnh, iQOO Neo 12 sở hữu cảm biến chính Sony IMX921 độ phân giải 50MP kích thước 1/1.56 inch có chống rung quang học OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP. Thiết bị cho phép ghi hình video độ phân giải lên đến 8K, trong khi mặt trước là camera selfie 16MP.

Sản phẩm được phân phối tại thị trường Trung Quốc với 5 tùy chọn cấu hình. Mức giá niêm yết khởi điểm từ 4,399 CNY (tương đương khoảng 17.09 triệu đồng) cho phiên bản 12GB RAM + 256GB bộ nhớ trong và đạt mức cao nhất 6,499 CNY (khoảng 25.25 triệu đồng) đối với bản 16GB RAM + 1TB bộ nhớ. Hiện nhà sản xuất vẫn chưa công bố kế hoạch mở bán quốc tế.