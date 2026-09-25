Đánh giá kỹ thuật các phương án Nga vô hiệu hóa mạng Starlink tại chiến trường Ukraine

Mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh Starlink đóng vai trò huyết mạch trong việc duy trì chỉ huy tác chiến và điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine. Các đề xuất gần đây từ giới chuyên gia Nga nhằm vô hiệu hóa hệ thống này trải dài từ tác chiến điện tử cục bộ, đánh chặn động học cho đến kích nổ hạt nhân ngoài không gian. Tuy nhiên, việc áp dụng các kịch bản này trên thực tế đang đối mặt với nhiều rào cản công nghệ lẫn rủi ro dây chuyền đối với chính hạ tầng không gian của Moscow.

Binh sĩ Ukraine đang lắp đặt thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink trên thực địa. Ảnh: Lực lượng Ukraine

Quy mô chòm vệ tinh và cơ chế vận hành của Starlink

Nhu cầu vô hiệu hóa Starlink trở nên cấp thiết với Nga sau khi SpaceX phối hợp cùng Ukraine áp dụng cơ chế "danh sách trắng" vào ngày 4/2. Biện pháp này chỉ cho phép các thiết bị được đăng ký và xác thực hoạt động, khiến các máy thu do lực lượng Nga sử dụng trái phép bị khóa hoàn toàn. Đến cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục đề nghị Tổng thống Donald Trump hỗ trợ thuyết phục Elon Musk mở rộng phạm vi hoạt động của Starlink trên lãnh thổ Nga nhằm phục vụ các cuộc tập kích quân sự tầm xa.

Theo dữ liệu từ nhà thiên văn Jonathan McDowell được Space.com trích dẫn, sau vụ phóng ngày 19/9, Starlink hiện có hơn 11.100 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo thấp. Do các vệ tinh liên tục di chuyển và thiết bị đầu cuối dưới mặt đất có khả năng tự động chuyển đổi kết nối, việc tiêu diệt cục bộ một vài vệ tinh bay qua không phận tác chiến gần như không thể làm sụp đổ toàn bộ mạng lưới.

Phân tích kỹ thuật bốn kịch bản vô hiệu hóa

Kịch bản khả thi nhất trên chiến trường hiện nay là sử dụng tác chiến điện tử (EW). Nga đã triển khai tổ hợp chuyên dụng Volna Kupol Garant có giá khoảng 150 triệu rúp (tương đương gần 1,8 triệu USD). Hệ thống này phát tín hiệu chế áp trong dải tần 14 - 14,5 GHz thông qua nhiều anten định hướng để gây nhiễu đường truyền.

Hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant của Nga, được thiết kế để gây nhiễu và khóa sóng mạng lưới vệ tinh Starlink trên quỹ đạo. Ảnh: Truyền thông Nga

Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết một trạm Volna Kupol Garant có thể làm mất ổn định tín hiệu Starlink trong phạm vi khoảng 20 km2. Chuyên gia Volodymyr Stepanets nhận định một ăng-ten Starlink có thể liên kết đồng thời 20 - 60 vệ tinh tùy góc ngẩng; các hệ thống EW hiện nay có thể làm suy hao khoảng 35% lưu lượng dữ liệu truyền tải nhưng chưa thể ngắt kết nối hoàn toàn.

Kịch bản thứ hai là sử dụng tên lửa đánh chặn trực tiếp như hệ thống phòng thủ A-235 Nudol hoặc tổ hợp phòng không chiến lược S-500 Prometheus. Nga từng chứng minh năng lực này khi phá hủy vệ tinh Cosmos 1408 vào năm 2021, tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ theo dõi được bởi Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (USSPACECOM). Tuy nhiên, việc dùng những quả tên lửa đánh chặn đắt đỏ để bắn hạ từng vệ tinh đơn lẻ trước mạng lưới hơn 11.000 chiếc là phương án không bền vững về mặt kinh tế và học thuyết quân sự.

Mô hình kỹ thuật số của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chiến lược di động S-500 Prometheus (hay còn gọi là S-500 Triumfator-M) do Nga phát triển. Ảnh: Militarnyi

Kịch bản thứ ba liên quan đến việc rải hàng trăm nghìn mảnh kim loại nhỏ lên quỹ đạo để phá hủy các tấm pin mặt trời và thiết bị quang điện tử. Tác động này kích hoạt hiệu ứng Kessler - hiện tượng va chạm dây chuyền biến quỹ đạo thấp thành vùng phế tích không thể sử dụng. Đánh giá tình báo từ NATO vào tháng 12/2025 cho thấy Nga có thể đang nghiên cứu loại vũ khí "hiệu ứng vùng" này.

Phương án cực đoan nhất là kích nổ đầu đạn hạt nhân ngoài không gian, tương tự vụ thử Starfish Prime ở độ cao 400 km của Mỹ năm 1962 nhằm tạo vành đai bức xạ phá hủy linh kiện điện tử. Biện pháp này vi phạm Hiệp ước Cấm thử hạt nhân từng phần năm 1963, đồng thời đe dọa trực tiếp tài sản không gian của chính Nga. Đơn cử, 13 trong 16 vệ tinh thuộc mạng lưới Rassvet của Nga hiện vận hành ở độ cao khoảng 506 km, nằm sát dải quỹ đạo của Starlink.

Cầu lửa tạo bởi vụ thử Starfish Prime nhìn từ đảo Honolulu. Ảnh: Amusing Planet

Tác động thực tế đối với chiến thuật của Ukraine

Theo ước tính từ tổ chức SkyCommons, Ukraine đang vận hành hơn 160.000 thiết bị Starlink, trong đó khoảng 100.000 thiết bị trực tiếp phục vụ các lực lượng vũ trang. Quân đội Ukraine ứng dụng mạng vệ tinh này để điều khiển UAV tầm trung tập kích các mục tiêu chiến lược như kho nhiên liệu, sở chỉ huy và trận địa phòng không nằm sâu sau phòng tuyến.

Minh họa hiệu ứng Kessler, hiện tượng các mảnh rác vũ trụ va chạm liên tiếp, tạo thêm nhiều mảnh vỡ và khiến quỹ đạo ngày càng nguy hiểm. Ảnh: Telespazio.com

Để làm gián đoạn tác chiến của đối phương, lực lượng Nga không nhất thiết phải triệt hạ toàn bộ chòm vệ tinh. Chỉ cần gây mất liên lạc cục bộ trong thời gian ngắn, đường truyền video của UAV trinh sát có thể bị ngắt quãng khiến nhiệm vụ bị đình trệ. Ngoài ra, hạ tầng mặt đất cũng là mục tiêu dễ bị tổn thương. Điển hình như vụ hỏa hoạn tại trạm tiếp sóng Starlink ở Wola Krobowska thuộc miền trung Ba Lan vào tối 23/9 đang được giới chức an ninh nước này điều tra nguyên nhân.

Các tài liệu kỹ thuật từ cuộc tiếp xúc giữa chuyên gia Nga và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) năm 2023 cho thấy hai bên đã thảo luận nhiều phương án đối phó chùm vệ tinh tầm thấp. Dù vậy, các phương thức vật lý quy mô lớn vẫn còn nhiều hạn chế, khiến các đòn chế áp điện tử cục bộ tại mặt trận tiếp tục là công cụ tác chiến chính của Nga trong giai đoạn hiện tại.