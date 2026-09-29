Đánh giá kỹ lưỡng về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, sáng 29/9/2026, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu tập trung thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp.

Đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho biết dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Như vậy, mức xử phạt tối đa tăng lên 1,5 lần so với luật hiện hành.

Theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, mức xử phạt tối đa của dự thảo luật này cũng tăng cao hơn so với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, dự án luật còn quy định các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện nước, internet; tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình và các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Do đó, theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đang thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Vì vậy, đại biểu đề nghị trước tiên chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và về môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng việc nâng mức phạt có thể cần thiết đối với những lĩnh vực mà lợi ích thu được từ hành vi vi phạm lớn hoặc hậu quả xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mức trần của khung phạt và mức phạt cụ thể trong từng vụ việc.

Khoản 4, Điều 24 đã xác định mức tiền phạt cụ thể phải căn cứ vào khung tiền phạt và các tình tiết của vụ việc. Vì vậy, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát đồng bộ Điều 24, Điều 25 và Điều 40 để bảo đảm thống nhất về mức phạt và thẩm quyền xử phạt.

Khoản 1, Điều 6 quy định thời hiệu xử phạt từ 01 năm đến 03 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết trong từng lĩnh vực. Điểm d khoản 1 và khoản 3 cũng đặt ra cơ chế không tính vào thời hiệu đối với trường hợp “cố tình trốn tránh, cản trở”.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị luật quy định rõ hơn tiêu chí và phạm vi của thời hiệu 03 năm; Chính phủ quy định chi tiết nhưng không mở rộng vượt quá giới hạn mà Quốc hội đã quyết định. Đồng thời, cần phân biệt không chấp hành quyết định với cố tình cản trở quá trình xử lý. Chỉ khi có hành vi thực tế nhằm cản trở việc xử lý thì mới nên phát sinh hệ quả pháp lý làm kéo dài thời hiệu.

Cũng trong sáng 29/9, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ hơn mô hình tổ chức cơ quan điều tra, nguyên tắc phân định thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.