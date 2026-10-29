Đánh giá KIA Sportage 2026: Thiết kế đột phá, ngập tràn công nghệ và ưu đãi 50 triệu đồng

Phân khúc crossover hạng C tại thị trường Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tên tuổi lớn. Sau giai đoạn gián đoạn kinh doanh từ năm 2017, KIA Sportage đã quay trở lại với thế hệ thứ 5 mang tính cách mạng toàn diện. Mẫu xe này không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế Opposites United đậm chất tương lai mà còn khẳng định vị thế công nghệ hàng đầu phân khúc trước các đối thủ trực tiếp như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Sportage

Tại Việt Nam, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với tổng cộng 5 phiên bản cùng 8 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red), Đỏ sẫm (Sunset Red), Xanh nước biển (Mineral Blue), Nâu (Essence Brown), Xanh sẫm (Deep Chroma Blue), Đen (Fusion Black) và Xanh rêu (Jungle Wood Green). Đi cùng với đó là 2 tùy chọn tông màu nội thất: Đen Saturn Black trên bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown trên các bản Signature, Signature X-Line.

Thời điểm hiện tại, khách hàng mua xe nhận được các gói ưu đãi giá trị lên tới 50 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cụ thể như sau:

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ Opposites United: Diện mạo đậm chất tương lai

KIA Sportage sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 mm (một số tài liệu ghi chiều cao 1.660 mm tùy phiên bản cấu hình). Chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, tương đương đối thủ Hyundai Tucson và vượt trội hơn so với Honda CR-V lẫn Mazda CX-5. Khoảng sáng gầm xe ở mức 190 mm, kết hợp bán kính quay vòng 5.890 mm mang lại khả năng xoay xở linh hoạt trên nhiều địa hình.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu chia làm hai phần: dải hẹp phía trên phủ crom khói và bộ khuếch tán dạng vảy rồng sơn đen bóng phía dưới. Hệ thống chiếu sáng trang bị đèn pha Matrix LED hiện đại, được bao bọc bởi dải đèn định vị ban ngày LED hình boomerang sắc sảo.

Thân xe nổi bật nhờ đường dập nổi dứt khoát cùng mui xe sơn đen tương phản. Mâm xe có kích thước từ 18 đến 19 inch dạng lốc xoáy đa chấu. Gương chiếu hậu dời xuống thân cửa thay vì đặt ở cột A, giúp giảm điểm mù hiệu quả, đồng thời tích hợp tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương và đèn báo rẽ LED. Ngoài ra, KIA còn cung cấp gói trang bị X-Line thể thao cho những khách hàng yêu thích phong cách việt dã cá tính.

Khoang lái kỹ thuật số và trải nghiệm tiện nghi cao cấp

Không gian nội thất của KIA Sportage mang hơi hướng tương lai với điểm nhấn là cụm màn hình cong Panoramic nối liền bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch tràn viền. Bề mặt táp-lô được giải phóng gần như toàn bộ nút bấm vật lý, thay thế bằng cụm điều khiển cảm ứng trực quan.

Bệ trung tâm bố trí cụm chuyển số dạng núm xoay điện tử hiện đại. Vô-lăng bọc da đa chức năng điểm xuyết các chi tiết kim loại sang trọng. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ 2 vị trí, tích hợp sưởi ấm và làm mát. Hàng ghế phụ trên các bản cao cấp cũng có chỉnh điện 8 hướng và thông gió.

Hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng lớn, trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt, cổng sạc và tựa tay trung tâm. Thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 534 lít (hoặc 591 lít tùy cách đo) và có thể mở rộng lên tới 1.829 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chứa đồ cho các chuyến đi dài.

Hệ thống tiện ích đi kèm gồm dàn âm thanh 8 loa vòm cao cấp Harman Kardon, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold), điều hòa tự động 2 vùng độc lập và khởi động xe từ xa thông qua chìa khóa thông minh.

Khả năng vận hành và 3 cấu hình động cơ Smartstream

KIA Sportage mang đến cho người dùng 3 tùy chọn hệ truyền động riêng biệt, phù hợp với từng phong cách lái:

Động cơ xăng Smartstream 2.0G: Sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước FWD.

Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi: Đạt công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm trong dải tua 1.500–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Động cơ dầu Smartstream 2.0D: Cho công suất tối đa 184 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 416 Nm ở dải tua 2.000–2.750 vòng/phút, ghép nối cùng hộp số tự động 8 cấp mượt mà.

Hệ thống treo trước dạng độc lập McPherson và treo sau liên kết đa điểm giúp kiểm soát thân xe ổn định. Xe cung cấp 4 chế độ lái tiêu chuẩn gồm Comfort, Eco, Sport, Smart cùng các chế độ hỗ trợ kiểm soát đa địa hình như Tuyết (Snow), Bùn (Mud) và Cát (Sand).

Hệ thống an toàn hỗ trợ lái chủ động ADAS

Về mặt an toàn chủ động, KIA Sportage sở hữu gói trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng ưu việt: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go dựa trên định vị NSCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ lái xe trên cao tốc (HDA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ đi kèm camera giám sát điểm mù hiển thị trên bảng đồng hồ.

Hệ thống an toàn thụ động và tiêu chuẩn được duy trì đầy đủ với hệ thống 6 túi khí, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến áp suất lốp và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Thông số kỹ thuật chi tiết KIA Sportage

Nhìn chung, KIA Sportage ghi điểm bằng phong cách thiết kế khác biệt, nội thất đậm chất công nghệ và nhiều tùy chọn truyền động. Dù hệ thống treo có phần hơi cứng theo xu hướng thể thao và dải sản phẩm chưa có biến thể hybrid, mẫu xe vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình trẻ tìm kiếm trải nghiệm lái đa dụng và hiện đại.