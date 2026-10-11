Đánh giá KIA Seltos 2026: Nâng cấp toàn diện thiết kế, động cơ Turbo và giá bán từ 549 triệu

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2020, KIA Seltos nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị cỡ B thu hút sự quan tâm lớn. Phiên bản nâng cấp mới tiếp tục được THACO Auto lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình với 6 phiên bản, mang đến diện mạo mới mẻ, cấu hình vận hành tối ưu cùng hàm lượng trang bị công nghệ vượt trội nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V và Hyundai Creta.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Seltos

Bước sang giai đoạn hiện tại, giá bán của KIA Seltos duy trì tính cạnh tranh cao trong phân khúc SUV-B với mức khởi điểm từ 549 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 1.5L AT và chạm mốc 689 triệu đồng đối với bản cao cấp.

Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo cho từng phiên bản tại các địa phương:

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất khỏe khoắn

KIA Seltos sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm. Chiều dài tổng thể tăng thêm 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi trục cơ sở được giữ nguyên ở mức 2.610 mm cùng khoảng sáng gầm đạt 190 mm, đem lại vóc dáng bề thế và khả năng leo lề, vượt địa hình mấp mô linh hoạt.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ sơn đen bóng mở rộng sang hai bên, kết hợp hệ thống đèn pha LED hai tầng sắc nét. Cụm đèn báo rẽ tích hợp hiệu ứng dòng chảy 3D tạo điểm nhấn hiện đại khi di chuyển. Đèn sương mù dạng LED đặt dọc ở hai hốc cản trước giúp tăng khả năng nhận diện trong điều kiện thời tiết xấu.

Thân xe nhấn mạnh vẻ cơ bắp bằng các đường gân dập nổi dứt khoát cùng dải viền mạ crom kéo dài tới cột C. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu thể thao đi kèm thông số lốp 215/60R17. Đuôi xe hoàn thiện chỉn chu với cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ hình tượng bản đồ sao, kết hợp cản sau khỏe khoắn và cụm ống xả dạng hình thang kép.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn công nghệ

Khoang cabin của Seltos được tối ưu hóa tốt về mặt diện tích, mang đến khoảng để chân thoải mái cho cả hai hàng ghế. Khu vực táp-lô gây ấn tượng với cụm màn hình nối liền Panoramic, tích hợp màn hình đa thông tin 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Vô-lăng bọc da 3 chấu dạng vát đáy thể thao tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng và lẫy chuyển số. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có tính năng chỉnh điện 10 hướng và làm mát hàng ghế trước – trang bị hữu ích với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị kính lái HUD, chìa khóa thông minh khởi động từ xa và cốp mở điện thông minh.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

KIA Seltos cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ Smartstream. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT hướng đến sự mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Trên phiên bản cao cấp 1.5 Turbo GT-Line, xe được trang bị khối động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, sản sinh công suất cực đại 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 253 Nm ngay từ dải tua 1.500–3.500 vòng/phút. Người lái có thể tùy chọn 3 chế độ vận hành (Normal, Eco, Sport) cùng 3 chế độ địa hình chuyên biệt (Snow, Mud, Sand).

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái

Về phương diện an toàn bị động và chủ động, KIA Seltos trang bị hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và cấu hình tối đa 6 túi khí.

Điểm nâng cấp giá trị trên phiên bản GT-Line là hệ thống an toàn chủ động ADAS với các tính năng tiên tiến bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống đèn pha thích ứng tự động.

Nhận định chung

Với lợi thế thiết kế bắt mắt, không gian nội thất tiện nghi bậc nhất phân khúc và bổ sung động cơ tăng áp mạnh mẽ, KIA Seltos tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng đô thị trẻ. Dù vô-lăng vẫn cho cảm giác nhẹ ở dải tốc độ cao và khả năng cách âm ở mức trung bình, chiếc SUV cỡ B này vẫn sở hữu bảng thông số và mức giá bán đủ sức duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường.