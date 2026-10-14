Đánh giá KIA K5 2026: Sedan thể thao cỡ D với thiết kế táo bạo cùng mức giá từ 769 triệu đồng

KIA K5 thế hệ thứ 5, tiền thân là dòng xe cỡ trung Optima ra đời từ năm 2000 của hãng xe Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam sau khi được THACO giới thiệu và lắp ráp trong nước. Với thiết kế phong cách fastback phá cách, hàm lượng trang bị vượt tầm giá và hai tùy chọn hệ truyền động, KIA K5 2026 hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm sự khác biệt trước các đối thủ như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA K5

Tại thị trường Việt Nam, KIA K5 2026 được phân phối với 3 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Mức giá niêm yết khởi điểm từ 769 triệu đồng giúp K5 trở thành một trong những mẫu sedan cỡ D dễ tiếp cận nhất phân khúc.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế fastback thể thao và sắc sảo

Bước sang thế hệ hiện tại, diện mạo của KIA K5 rũ bỏ nét chững chạc truyền thống để khoác lên mình phong cách fastback năng động. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng sang hai bên, kết hợp các mắt lưới đan xen góc cạnh mang lại cảm giác bề thế và sắc sảo.

Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED hiện đại, trong đó phiên bản cao cấp nhất trang bị cụm đèn pha LED Projector. Điểm nhấn ấn tượng nhất ở mặt trước là dải đèn định vị ban ngày màu hổ phách uốn cong dạng chữ L mảnh bao trọn đèn pha, tạo dấu ấn nhận diện không thể nhầm lẫn khi di chuyển trên đường.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi dứt khoát kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe, nhấn mạnh chiều dài tổng thể 4.905 mm cùng trục cơ sở 2.850 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch phối 2 tông màu thể thao đi kèm thông số lốp 235/45R18. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh điện, gập điện tự động và đèn báo rẽ.

Ở khu vực đuôi xe, dải đèn hậu LED đứt đoạn nối liền xuyên suốt cốp xe tạo nên hiệu ứng thị giác hiện đại. Cặp ống xả kép giả lập dạng hình thang viền crom sáng bóng kết hợp cùng ốp cản sau đậm chất khí động học hoàn thiện diện mạo thể thao tổng thể.

Không gian cabin số hóa và giàu tiện nghi

Không gian nội thất của KIA K5 2026 được cải tiến toàn diện về cả thiết kế lẫn trang bị công nghệ. Bảng táp-lô bố trí theo phương ngang, hướng nhẹ về phía người lái. Phiên bản 2.5 GT-Line trang bị ghế bọc da hai tông màu đỏ - đen thể thao, trong khi các bản còn lại sử dụng tông màu đen trang nhã.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với vô-lăng 3 chấu bọc da kiểu vát đáy D-cut thể thao, tích hợp lẫy chuyển số và hệ thống phím bấm điều khiển. Đặt ngay phía sau là màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch, hỗ trợ hiển thị thông tin sắc nét cùng màn hình HUD phản chiếu thông số trên kính lái.

Màn hình thông tin giải trí 10,25 inch đặt nổi tại vị trí trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh vòm 12 loa Bose cao cấp (trên bản Premium và GT-Line). Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng; cả hai ghế trước đều tích hợp hệ thống sưởi và làm mát, đem lại sự thư thái tối đa trong mọi điều kiện thời tiết.

Hàng ghế sau sở hữu khoảng để chân rộng rãi nhờ trục cơ sở lớn, có cửa gió điều hòa riêng biệt, rèm che nắng cửa sổ và cổng sạc tiện lợi. Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền trang trí nội thất Moodlight, sạc không dây và khởi động xe từ xa thông qua chìa khóa thông minh.

Khả năng vận hành và hệ thống truyền động

THACO mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam hai cấu hình động cơ kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước FWD:

Động cơ xăng Nu 2.0 MPI: Dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Cấu hình này trang bị trên bản Luxury và Premium, tập trung vào khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Động cơ xăng Theta-III 2.5 GDi: Dung tích 2.499 cc, sản sinh công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8AT). Cấu hình này độc quyền trên bản 2.5 GT-Line, mang lại phản hồi chân ga nhạy bén và cảm giác lái phấn khích trên đường trường.

Hệ thống khung gầm của KIA K5 sử dụng treo trước độc lập kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm, mang đến sự ổn định khi chuyển làn ở tốc độ cao cũng như khả năng dập tắt dao động nhanh chóng khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Hệ thống trang bị an toàn

KIA K5 2026 được trang bị danh sách an toàn toàn diện, bao gồm hệ thống 6 túi khí, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống cảm biến áp suất lốp. Người lái cũng được hỗ trợ đắc lực bởi hệ thống phanh tay điện tử tích hợp tính năng Auto Hold, cảm biến đỗ xe trước - sau, camera toàn cảnh AVM và hệ thống quan sát điểm mù BVM hiển thị trực tiếp lên bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết KIA K5

Đánh giá chung

Với mức giá khởi điểm từ 769 triệu đồng, KIA K5 2026 là lựa chọn hấp dẫn trong nhóm sedan cỡ D nhờ phong cách thiết kế fastback thể thao, danh sách tiện nghi phong phú và chi phí sở hữu cạnh tranh. Mặc dù kiểu dáng vuốt dốc ở phần đuôi có thể làm giảm nhẹ khoảng sáng trần của hàng ghế sau đối với người có thể hình cao lớn, nhưng những ưu thế về trang bị số hóa và hiệu suất động cơ Theta-III 2.5L vẫn biến chiếc xe thành mẫu sedan đáng cân nhắc bậc nhất hiện nay.