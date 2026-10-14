Đánh giá KIA K5 2.5 GT-Line và 2.0 Luxury: Chi tiết thông số, trang bị cùng giá lăn bánh

KIA K5 thế hệ thứ năm đại diện cho bước chuyển mình toàn diện của thương hiệu Hàn Quốc trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Được lắp ráp và phân phối chính hãng bởi THACO, mẫu xe này rũ bỏ phong cách trung tính của tiền nhiệm Optima để khoác lên ngôn ngữ thiết kế thể thao dạng fastback, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của KIA K5

Tại thị trường trong nước, KIA K5 mang đến cho người tiêu dùng ba lựa chọn phiên bản cùng sáu màu sơn ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Mức giá niêm yết khởi điểm từ 769 triệu đồng tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ cùng phân khúc.

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký.

Diện mạo fastback thể thao và thông số kích thước

KIA K5 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 150 mm cùng bán kính vòng quay 5.490 mm giúp xe duy trì sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ trường dáng và khả năng xoay trở linh hoạt.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu nối liền cụm đèn chiếu sáng dạng LED, trong khi phiên bản cao cấp nhất ứng dụng bóng LED Projector cho luồng sáng gom tốt hơn. Dải đèn chiếu sáng ban ngày LED màu hổ phách tạo hình nhịp tim sắc nhọn ôm trọn viền nắp ca-pô, tăng cường độ nhận diện khi di chuyển.

Thân xe mang phong cách coupe bốn cửa với phần mui vuốt dốc dần về đuôi. Bộ mâm hợp kim 18 inch phối hai tông màu đi cùng lốp kích thước 235/45R18 tạo tư thế đầm chắc. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ được bố trí hạ thấp xuống thân cửa nhằm giảm điểm mù cột A.

Ở khu vực phía sau, cụm đèn hậu LED dạng dải ngang đứt đoạn tạo điểm nhấn hiện đại. Hệ thống ống xả kép hình thang mạ crom kết hợp bộ khuếch tán gió cản sau làm nổi bật phong cách thể thao tổng thể.

Khoang lái công nghệ và trải nghiệm tiện nghi

Không gian cabin của KIA K5 hướng tới trải nghiệm trực quan cho người lái. Khu vực táp-lô bố trí cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng tính năng ra lệnh giọng nói.

Vô-lăng ba chấu dạng D-cut bọc da tích hợp lẫy chuyển số và phím điều hướng nhanh. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó bản GT-Line trang bị nội thất da phối hai màu tương phản. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng có chức năng nhớ vị trí, tích hợp sưởi và làm mát tương tự ghế phụ chỉnh điện 6 hướng.

Hàng ghế sau sở hữu độ ngả lưng thoải mái, bổ sung rèm che nắng kính bên và cửa gió điều hòa riêng biệt. Các trang bị tiện ích cao cấp khác bao gồm dàn âm thanh 12 loa Bose, đèn viền trang trí Moodlight, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật động cơ

KIA K5 cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ xăng, truyền động hoàn toàn xuống trục trước (FWD) kết hợp hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm:

Động cơ Nu 2.0L MPI: Trang bị trên bản Luxury và Premium, sản sinh công suất cực đại 150 mã lực cùng mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển êm ái, tiết kiệm trong đô thị.

Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Dành riêng cho bản thể thao GT-Line, sản sinh công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8AT), đem lại phản hồi chân ga nhạy bén và lực kéo vượt trội trên đường trường.

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái

Về phương diện an toàn chủ động lẫn bị động, KIA K5 được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, phanh đĩa tản nhiệt phía trước và đĩa đặc phía sau. Các hệ thống hỗ trợ cơ bản gồm chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC) và khởi hành ngang dốc (HAC).

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được tích hợp camera quan sát toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù trên cụm đồng hồ kỹ thuật số BVM, cảnh báo điểm mù BCW, hệ thống cảm biến áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước - sau cùng phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động Auto Hold.

Tổng kết đánh giá KIA K5

Với mức giá tiếp cận dễ chịu, thiết kế fastback thể thao cùng danh sách tiện nghi dồi dào, KIA K5 là mẫu sedan cỡ D đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng trẻ tuổi đề cao tính cá nhân hóa và công nghệ. Điểm hạn chế nằm ở trần xe dốc về sau có thể ảnh hưởng phần nào đến khoảng sáng đầu của những hành khách có chiều cao vượt trội.