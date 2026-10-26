Đánh giá Kia K3 phiên bản 1.6 Turbo GT: Thông số kỹ thuật chi tiết và giá lăn bánh tại Việt Nam

Kia K3 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ (facelift) của dòng sedan hạng C quen thuộc, từng mang tên Cerato trước khi được đồng bộ hóa tên gọi theo chuỗi sản phẩm toàn cầu của Kia. Mẫu xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, định vị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra. Với sự đa dạng trong tùy chọn trang bị và mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, K3 giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì thị phần của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Kia K3

Mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính cho các phiên bản của Kia K3 tại các khu vực được tổng hợp cụ thể như sau:

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị của từng xe.

Diện mạo thể thao và ngôn ngữ thiết kế sắc sảo

Tổng thể kích thước của Kia K3 giữ nguyên phom dáng chuẩn mực của một mẫu sedan hạng C với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Dù cấu trúc khung gầm được kế thừa trọn vẹn, các chi tiết ngoại thất đã được trau chuốt nhằm đem lại diện mạo hiện đại hơn.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng tái thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc. Trên phiên bản 1.6 Premium và 1.6 Turbo GT, hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng hoàn toàn công nghệ LED có tính năng tự động bật/tắt, trong khi các bản thấp hơn trang bị bóng halogen projector. Toàn bộ các biến thể đều sử dụng mâm hợp kim kích thước 17 inch đi kèm bộ lốp 225/45R17. Riêng phiên bản GT tạo sự khác biệt bằng các điểm nhấn viền đỏ thể thao ở lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù.

Khoang lái thực dụng với loạt tiện nghi vượt phân khúc

Không gian nội thất của Kia K3 duy trì bố cục trực quan nhưng gia tăng hàm lượng công nghệ để phục vụ nhóm khách hàng trẻ tuổi. Táp-lô được thiết kế tối giản, tập trung vào người lái với vô-lăng bọc da đa chức năng. Điểm cộng lớn của mẫu xe là tính năng mở cốp rảnh tay thông minh khi người lái đứng gần đuôi xe trên 3 giây mà không cần thao tác chân.

Về hệ thống giải trí, phiên bản K3 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT sở hữu màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch lớn nhất phân khúc, hỗ trợ kết nối thông minh. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình 8 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn sở hữu nhiều tiện nghi giá trị như ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 2 vị trí, chức năng sưởi và làm mát hàng ghế trước, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió cho hàng ghế sau cùng sạc không dây.

Trên phiên bản 1.6 Turbo GT, không gian cabin đậm chất thể thao với tông màu đen phối chỉ khâu màu đỏ tương phản, logo GT dập nổi trên ghế, vô-lăng vát đáy dạng D-cut và ốp bàn đạp bằng kim loại sáng màu.

Khả năng vận hành và tùy chọn động cơ

Kia cung cấp ba lựa chọn động cơ phục vụ các nhu cầu vận hành khác nhau từ di chuyển đô thị tiết kiệm đến trải nghiệm hiệu năng cao:

Động cơ xăng Gamma 1.6 MPI: Trang bị trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Trang bị trên bản 2.0 Premium, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ tăng áp 1.6 Turbo-GDi: Dành riêng cho bản 1.6 Turbo GT, sản sinh công suất ấn tượng lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ thống treo sau dạng đa liên kết thay vì dạng thanh xoắn như các phiên bản thông thường.

Hệ thống trang bị an toàn

Về tính năng bảo vệ hành khách, Kia K3 được trang bị các hệ thống cốt lõi như phanh chống bó cứng ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát độ ổn định thân xe VSM và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe trang bị tối đa 6 túi khí trên các phiên bản cao cấp.

Bên cạnh đó, phiên bản 2.0 Premium có thêm hệ thống cảm biến áp suất lốp, trong khi bản cao nhất 1.6 Turbo GT được bổ sung cảnh báo điểm mù (BCW) và hệ thống cảm biến đỗ xe trước sau, nâng cao mức độ an toàn khi vận hành trong không gian hẹp.

Bảng thông số kỹ thuật các phiên bản Kia K3

Đánh giá chung

Kia K3 tiếp tục chứng minh vị thế trong phân khúc sedan cỡ C nhờ thế mạnh về thiết kế trẻ trung, nội thất rộng rãi và danh sách tiện nghi thực dụng hàng đầu tầm giá. Mặc dù khả năng cách âm khi đạp ga gấp ở dải tua cao vẫn có tiếng ồn vọng vào khoang lái và gói an toàn chưa bổ sung thêm nhiều tính năng chủ động mới, K3 vẫn là lựa chọn cân bằng giữa chi phí sở hữu, công năng sử dụng và trải nghiệm thể thao cho người tiêu dùng.