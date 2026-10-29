Đánh giá, khảo sát thực tế ngành lâm, thủy sản tại Côn Đảo

Khảo sát nuôi ngọc trai tại Côn Đảo. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngày 29/10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thống kê Thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Mục đích của ngày làm việc để rà soát, đánh giá tình hình sản xuất thực tế, cập nhật thông tin, nâng cao độ tin cậy của số liệu để phục vụ công tác ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2026 khu vực nông, lâm và thủy sản.

Đoàn đã làm việc và khảo sát thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Trai Côn Đảo. Hiện, công ty này đang tổ chức nuôi ngọc trai ở biển Côn Đảo với diện tích 200ha, tạo công ăn việc làm cho 40 lao động tại địa phương, trong đó có nhiều bà con đồng bào dân tộc Khơ-me. Sản phẩm của doanh nghiệp này là ngọc trai thành phẩm, ngọc trai nguyên liệu, các sản phẩm từ ngọc trai và chỉ tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Đoàn khảo sát lên hòn Bông Lan tìm hiểu về bảo tồn, khai thác yến sào. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Sau đó, đoàn đã khảo sát và làm việc với Vườn Quốc gia Côn Đảo, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến sào Khánh Hòa để tìm hiểu về quản lý, bảo tồn chim yến cũng như khai thác, quản lý và tiêu thụ sản phẩm yến sào.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, hai đơn vị trên đã hợp tác để bảo vệ hang yến, cải thiện sinh cảnh, kiểm soát thiên địch và khai thác tổ chim yến tại 6 hang đá trên các hòn đảo.

Đoàn khảo sát nghe báo cáo về tình hình bảo tồn chim yến, khai thác, quản lý và sử dụng yến sào. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Việc phối hợp này được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) cho phép. Đến nay, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã trình tiếp phương án hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2030 lên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo hai đơn vị trên, đến nay, lượng yến sào thu được giảm đáng kể so với trước đây. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng săn bắt chim tự nhiên và biến đổi khí hậu. Tại buổi làm việc, các đơn vị, doanh nghiệp đã trình bày, giải thích, làm rõ một số vấn đề cho đoàn giám sát để có cơ sở tổng hợp số liệu cho mảng nông, lâm, thủy sản của Thành phố.