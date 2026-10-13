Đánh giá khách quan, trung thực về Nghị quyết 71 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Chiều 13/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GD&ĐT.

Tham dự hội nghị, về phía Đoàn Giám sát có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát theo Quyết định số 401-QĐNS/TW ngày 9/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về phía Bộ GD&ĐT có các đồng chí: Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực đã công bố Quyết định số 401-QĐNS/TW và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư.

Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, trọng tâm gồm: Đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng. Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Cũng tại hội nghị, các thành viên Đoàn Giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã cùng trao đổi, thống nhất lịch làm việc, yêu cầu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và đầu mối phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với việc ban hành Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục nhận thức rõ động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới về phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, việc Ban Bí thư thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề liên quan đến giáo dục phổ thông vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để Bộ GD&ĐT báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời còn là cơ hội để học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng. Những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Giám sát sẽ giúp Bộ GD&ĐT và toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, xác thực, đầy đủ thông tin, cập nhật kịp thời; các tài liệu kèm theo cũng được cung cấp đầy đủ, toàn diện và đúng thời hạn. Bộ GD&ĐT đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát và các bên liên quan, lựa chọn địa phương, đơn vị, chuyên gia để đoàn có được thông tin toàn diện nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, giáo dục phổ thông là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của mỗi thế hệ người Việt Nam. Mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình.

Vì vậy, việc giám sát sẽ được tiến hành thực chất, đến nơi đến chốn, thẳng thắn và trung thực, đánh giá khách quan, đúng tình hình. Qua đó, tạo cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương, quyết sách phù hợp, đưa giáo dục phổ thông vào nền nếp, ổn định; góp phần nâng cao chất lượng, xứng đáng là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận hội nghị.

Đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT và các cơ quan của Bộ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong tinh thần này tiếp tục được phát huy trong quá trình triển khai các công việc tiếp theo.

Đặc biệt, trên cơ sở Quyết định số 401-QĐNS/TW, Kế hoạch giám sát và các ý kiến trao đổi, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã chia sẻ thêm về một số nội dung giám sát liên quan đến chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; điều kiện bảo đảm gồm trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo.

Theo Trưởng đoàn Giám sát Trịnh Văn Quyết, phương pháp tiến hành cần lấy Nghị quyết số 71 làm căn cứ, đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành để đánh giá việc tổ chức thực hiện trên thực tế. Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình triển khai; những nội dung nào chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu, nguyên nhân là gì; xác định những vấn đề còn thiếu, những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh cần thiết… Việc đánh giá phải dựa trên số liệu, dẫn chứng cụ thể, không dừng ở nhận định chung chung.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT xây dựng báo cáo theo đề cương gợi ý của Đoàn Giám sát, bảo đảm trung thực, khách quan, có số liệu, dẫn chứng cụ thể; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ công tác giám sát; cử lãnh đạo và bộ phận đầu mối thường trực để phối hợp với Đoàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Giám sát tổ chức các buổi làm việc, khảo sát, giải trình, trả lời đầy đủ những nội dung Đoàn yêu cầu; phối hợp với Đoàn giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có uy tín tham gia thẩm định sách giáo khoa, các hội thảo, tọa đàm, nhằm tìm ra phương án phù hợp để hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

Đối với Đoàn Giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu các thành viên chấp hành nghiêm quy định của Đảng về công tác giám sát và quy chế làm việc của Đoàn bảo đảm khách quan, công tâm, đúng thẩm quyền; không gây phiền hà cho đối tượng giám sát...