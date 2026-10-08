Đánh giá kết thúc dự án ECR Mekong tại xã Hữu Lũng

Đại diện đoàn chuyên gia của Tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, chuyên gia đã phỏng vấn sâu đại diện chính quyền địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và về sự phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể trong việc triển khai dự án và các kết quả đã đạt được tại địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình

Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Hữu Lũng tham gia chương trình

Tại đây, chuyên gia cũng đã thảo luận với Nhóm nòng cốt cộng đồng thực hiện dự án và những hội viên, phụ nữ tiêu biểu, tích cực tham gia vào công tác truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Theo đó, trong thời gian thực hiện dự án, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã đã tích cực tham gia tuyên truyền tới trẻ em những nội dung về Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, quyền trẻ em và quyền môi trường của trẻ em... nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi trong các hoạt động bảo vệ, cải thiện môi trường sống, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho trẻ em.

Cùng với đó, đã có nhiều hoạt động, mô hình được thực hiện hiệu quả trên địa bàn xã như: mô hình cộng đồng Xanh - Sạch - Đẹp; mô hình phân loại rác thải 3 ngăn tại hộ gia đình; hoạt động thu gom phế liệu; vệ sinh khu dân cư... với nội dung, thông điệp, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó, tạo cho trẻ em ý thức phân loại rác, hình thành lối sống xanh.

Chuyên gia của Tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) thảo luận nhóm với cán bộ, hội viên, phụ nữ tại chương trình

Bên cạnh các kết quả tích cực, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện tại cơ sở và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại cộng đồng.

Thông qua hoạt động nhằm đánh giá kết quả, mức độ đạt được của các mục tiêu và kết quả đạt được của dự án trong giai đoạn 2024 - 2026 tại xã Hữu Lũng. Đồng thời thu thập thông tin, kết quả, kinh nghiệm từ các nhóm hưởng lợi từ dự án làm cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, duy trì, nhân rộng các hoạt động, mô hình hiệu quả, qua đó đảm bảo quyền được sống trong một môi trường an toàn của trẻ em và từng bước rèn luyện thói quen sống xanh cho thế hệ tương lai.