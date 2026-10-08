Dự án ECR Mekong do Tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) tài trợ đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2024, thời gian thực hiện là 3 năm. Tại chương trình, các chuyên gia đã khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu với đại diện Ban giám hiệu, học sinh là thành viên Nhóm nòng cốt của nhà trường về các nội dung, hoạt động của dự án.

Đoàn công tác thực hiện đánh giá kết thúc dự án ECR Mekong tại Trường THCS Hữu Lũng

Cùng đó, các em học sinh thực hiện khảo sát đánh giá cuối kỳ dự án ECR Mekong. Khảo sát nhằm tìm hiểu những thay đổi mà các em có được sau khi tham gia các hoạt động của dự án, đặc biệt về kiến thức, nhận thức, kỹ năng, sự tự tin, quyền được lên tiếng và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các em học sinh thực hiện khảo sát

Trong hoạt động thảo luận nhóm với chuyên gia, các giáo viên của nhà trường đã chia sẻ về những hoạt động, mô hình sáng tạo đã thực hiện trong giai đoạn triển khai dự án tại nhà trường góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các em học sinh trong việc bảo vệ môi trường.

Giáo viên nhà trường thảo luận nhóm với chuyên gia

Thông qua hoạt động nhằm đánh giá kết quả, mức độ đạt được của các mục tiêu và kết quả dự kiến của dự án trong giai đoạn 2024 - 2026, thu thập thông tin trực tiếp từ địa bàn triển khai dự án, đồng thời tìm hiểu những thay đổi, kết quả và bài học kinh nghiệm từ các nhóm hưởng lợi từ dự án.