Đánh giá kết quả và kết nối nhân rộng mô hình sản xuất gạo nếp Ong vi sinh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự án WE4Ag do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, được triển khai từ năm 2025 đến năm 2028 tại hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, với mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển sinh kế thông qua mô hình kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Mô hình nếp Ong vi sinh được triển khai từ tháng 6 - 10/2026, trồng thử nghiệm với diện tích 1.000 m2 tại hộ gia đình Hoàng Thị Bay, thôn Đông Khê, xã Đàm Thủy. Qua đánh giá nghiệm thu, giống lúa nếp Ong vi sinh sinh trưởng tốt, sản xuất theo quy trình canh tác hữu cơ, năng suất đạt từ 1,8 tạ - 2 tạ/1.000 m2, gạo thơm ngon, chất lượng cao. Mô hình được Dự án WE4Ag hỗ trợ phân bón, máy hút chân không, máy nghiền bột mịn và hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ, giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả bước đầu cho thấy, việc áp dụng quy trình sản xuất xanh không chỉ giúp nâng cao chất lượng hạt gạo nếp Ong mà còn tối ưu hóa quy trình sau thu hoạch, giảm thiểu rác thải và gia tăng giá trị thương phẩm trên thị trường. Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ kết nối số, nhiều lao động nữ từng bước làm chủ quy trình sản xuất sạch, tham gia vào chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả thực tế mô hình giống lúa nếp Ong vi sinh; cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, hợp tác xã và các hộ nông dân thảo luận giải pháp nhân rộng mô hình. Các ý kiến tập trung vào việc mở rộng diện tích vùng trồng nếp Ong tại các xã Trùng Khánh, Đàm Thủy, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, mã số vùng trồng và đẩy mạnh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Thời gian tới, Dự án WE4Ag tiếp tục tư vấn hoàn thiện sản phẩm nếp Ong cho hộ gia đình tham gia mô hình thử nghiệm, hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số quản lý vùng trồng…; hỗ trợ trực tiếp 10 mô hình nếp Ong nông nghiệp xanh tại 2 tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang để nông dân phát huy sản phẩm đặc sản địa phương, sản xuất thành hàng hóa thu nhập cao.

Đại diện các nhà phân phối Hà Nội ký kết tiêu thụ sản phẩm nếp Ong với Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp An Khôi, xã Trùng Khánh.

Nhân dịp này, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp An Khôi, xã Trùng Khánh ký kết với đại diện nhà phân phối Hà Nội cung ứng sản phẩm nếp Ong địa phương.