Đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập tại cơ sở năm 2026

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học cơ sở và các mô hình học tập trên địa bàn 4 phường: Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu và Nam Cường.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng các mô hình học tập. Trong đó, Hội tập trung triển khai 5 mô hình, gồm: Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị.

Việc triển khai các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người dân về vai trò, ý nghĩa của học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Từ đó, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động học tập, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội; đồng thời phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, phong trào xây dựng các mô hình học tập ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc học tập không chỉ được thực hiện trong nhà trường, mà còn mở rộng trong gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người, mọi lứa tuổi có cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai các mô hình tại cơ sở; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng mô hình trong thời gian tới.

Đại diện Hội Khuyến học cơ sở phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học các cấp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể; tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.