Đánh giá kết quả tiến độ triển khai thực hiện các mặt công tác tại 3 trường nghề

Ngày 1/10, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp để đánh giá kết quả tiến độ triển khai thực hiện các mặt công tác tại 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (3 trường nghề).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc.

Báo cáo kết quả triển khai các mặt công tác tại 3 trường nghề nêu rõ: Sau hơn 1 tháng tiếp nhận, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã tổ chức Lễ bàn giao trường nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an; chỉ đạo 3 trường nghề báo cáo tổng thể các nội dung liên quan đến các hoạt động của Nhà trường. Đồng thời, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương rà soát số học viên có nhu cầu đăng ký tham gia học nghề, kết quả có 6.400 học viên đăng ký. Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất tổng hợp của 3 trường nghề...

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động; triển khai kết nối đường truyền đến 3 trường nghề; tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền, động viên các đối tượng đặc thù tự nguyện đăng ký học nghề tại 3 trường nghề của Bộ Công an. Duy trì công tác đào tạo, hiện 3 trường nghề đang tổ chức đào tạo hơn 10.000 học viên...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và 3 trường nghề đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch của Bộ giao liên quan đến 3 trường nghề; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu nêu ý kiến tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và các đơn vị chức năng của Bộ có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động của 3 trường nghề. Tiếp tục phối hợp với 3 trường nghề khẩn trương xây dựng, xác định, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phương án vị trí việc làm, tổ chức đảng, mô hình đoàn thể quần chúng, quy chế làm việc; chủ động đề xuất phân loại đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, đề xuất bổ sung tiêu chuẩn định mức, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; hướng dẫn chế độ chính sách đối với 3 trường nghề.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giới thiệu nguồn đào tạo; nhu cầu, đăng ký đào tạo học nghề đối với các đối tượng đặc thù. Các trường nghề khẩn trương rà soát danh mục ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo và việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ các đối tượng học nghề khi ra trường; chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc bố trí, giới thiệu việc làm; hoàn thiện Đề án phát triển các trường nghề...