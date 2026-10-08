Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Đồng Nai

Các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố và Nguyễn Thị Thu Vân, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã ban hành 197 quyết định, 66 kế hoạch, thực hiện 46 báo cáo định kỳ, chuyên đề và tham gia góp ý 74 dự thảo văn bản. Qua đây phản ánh khối lượng công việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc rất lớn.

Các tổ chức Đảng trong cơ quan MTTQ, tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, tư pháp, báo chí, cơ quan dân cử và các đơn vị trực thuộc cơ bản phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt dư luận, dân vận, giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh tiếp tục đạt kết quả thiết thực.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Hân thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, quy hoạch, kiện toàn cấp ủy và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Đến ngày 30-9, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có 12 tổ chức cơ sở đảng với 1.997 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử từng bước tạo chuyển biến. Đảng bộ tích cực triển khai đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng.

Các ý kiến tại hội nghị đề xuất, mỗi tổ chức cơ sở đảng khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy phải có sản phẩm cụ thể. Việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" ở từng đơn vị phải thể hiện rõ bằng công việc cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố ghi nhận, biểu dương toàn Đảng bộ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng qua, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Đồng chí đề nghị: 3 tháng cuối năm, từng cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, nhất là những việc còn chậm, khả năng không hoàn thành để tập trung thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2026. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo ở đơn vị mình.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phải tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, nâng cao tính chủ động, chất lượng tham mưu và tăng cường phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, phục vụ Thành ủy. Đồng thời phải tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra; đánh giá cán bộ phải thực chất, không nể nang, né tránh; tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa từ sớm, từ xa; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.