Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 và xác định nhiệm vụ năm 2027

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp

Năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.

Đối với các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 291/296 nhiệm vụ, đạt 98,3%; 5 nhiệm vụ đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ.

Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh, tỉnh có 52/56 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc đang thực hiện thường xuyên, đạt 93%; hoàn thành 31/43 chỉ tiêu, đạt 72,1%, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57 tại cuộc họp

Thời gian qua, nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được triển khai, phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nổi bật, Cuộc thi trực tuyến “Công dân số Xứ Lạng” thu hút 37.575 người đăng ký với hơn 303.000 lượt làm bài; ứng dụng Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng có trên 7.500 tài khoản sử dụng, được cập nhật hơn 653.000 văn bản và được trao Giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” năm 2026. Mô hình Trạm dịch vụ công số thí điểm tại 10 xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết thành công trên 12.200 hồ sơ; Nền tảng cửa khẩu số xử lý trên 425.700 lượt phương tiện xuất nhập khẩu với 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai 181 mô hình ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật; tổ chức tập huấn với trên 13.260 lượt người tham gia; hoàn thành xử lý 100% thôn, bản thuộc danh sách cần xóa lõm sóng…

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Năm 2027, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm là đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm điều hành an ninh mạng và Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC); nhân rộng mô hình Trạm dịch vụ công tại 65/65 xã, phường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tình hình giải ngân các dự án, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực và giải pháp tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng di động tại các cụm dân cư...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2026, các cấp, ngành cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm các tiêu chí đề ra, đồng thời thúc đẩy những nội dung tạo chuyển biến thực chất. Trong đó, tập trung hoàn thiện, đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh vào khai thác; đẩy nhanh hoàn thiện phần mềm tính tiền tự động tại cửa khẩu, ứng dụng camera AI, công nghệ nhận diện phương tiện nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với nền tảng Công dân số xứ Lạng, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân còn tồn đọng; đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả các nền tảng học tập trực tuyến, thư viện số, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW mà các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện thời gian qua. Trong đó, một số mô hình, giải pháp chuyển đổi số như: Trạm dịch vụ công số, nền tảng Công dân số xứ Lạng đã tạo được dấu ấn, được các cơ quan Trung ương ghi nhận. Đây là những kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động, nỗ lực của các cấp, các ngành trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2027, đồng chí yêu cầu rà soát, thống nhất các chương trình, kế hoạch triển khai, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp trong theo dõi, báo cáo. Các sở, ban, ngành cần chủ động đề xuất những nhiệm vụ có tính đột phá, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Đồng chí nhấn mạnh: Chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các cấp, các ngành cần đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực thực hiện những nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.