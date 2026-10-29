Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Bóng đá cộng đồng giai đoạn 2025 - 2026

Dự án “Phát triển mô hình câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” với tên gọi khác là Dự án Bóng đá cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ dự án triển khai giai đoạn 2025 - 2029, tổng kinh phí thực hiện năm 2025 - 2026 hơn 1,057 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Giai đoạn 2025 - 2026, Dự án thành lập 39 câu lạc bộ tại 34 cơ sở giáo dục với gần 6.000 học sinh tham gia; tổ chức tập huấn nâng cao cho 33 huấn luyện viên bóng đá, 32 hướng dẫn viên kỹ năng sống đến từ 21 câu lạc bộ; hỗ trợ khẩn cấp các trường học, học sinh khắc phục hậu quả thiên tai với kinh phí 227 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp sân bóng đá xã Đàm Thủy với kinh phí 170 triệu đồng. Đối với hoạt động Ngày hội Bóng đá vui, 45/86 ngày hội đã hoàn thành, 41 ngày hội còn lại dự kiến tổ chức trước ngày 30/11/2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về những khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là tác động của việc sắp xếp, sáp nhập trường học, địa điểm sinh hoạt, nhân sự phụ trách các câu lạc bộ; cơ chế hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày hội và công tác phối hợp giữa các đơn vị.

Các bên thống nhất tiếp tục rà soát, kiện toàn hoạt động của 39 câu lạc bộ; tăng cường phối hợp trong cung cấp tài liệu, hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ khó khăn về kinh phí và tổ chức hội thảo đánh giá, lập kế hoạch. Đồng thời, tập trung hoàn thành các hoạt động còn lại trong năm 2026, thường xuyên duy trì sinh hoạt bóng đá kết hợp giáo dục kỹ năng sống tại các trường học.

Dự án Bóng đá cộng đồng góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao học đường, tạo sân chơi lành mạnh, bình đẳng cho học sinh, đồng thời nâng cao kỹ năng sống, sự tự tin và tinh thần đoàn kết thông qua hoạt động bóng đá.