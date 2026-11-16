Theo kế hoạch số 1847 của Liên minh HTX Việt Nam ngày 13/11, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả tham gia, đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề cần tiếp tục khắc phục.

Đây cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã, người dân nông thôn.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sẽ diễn ra trong quý IV/2026. Ảnh: H.Nam

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ trình chiếu video tổng kết kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; nghe báo cáo trung tâm về kết quả tham gia của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về vai trò của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh trong hỗ trợ hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối thị trường.

Một số nội dung khác được đưa ra trao đổi gồm chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường trong hợp tác xã; giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân và kinh nghiệm nhân rộng mô hình hiệu quả.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhu cầu hỗ trợ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu dự kiến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động tập trung tìm hiểu cách tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm và vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới.