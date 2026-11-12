Đánh giá kết quả thí điểm mô hình “Trạm dịch vụ công số”

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Công an tỉnh; Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; VNPT Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Công nghệ Phương Đông cùng đại diện các đơn vị liên quan. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến UBND 10 xã, phường triển khai thí điểm.

Đại diện Sở KH&CN báo cáo kết quả triển khai mô hình “Trạm dịch vụ công số”

Theo báo cáo của Sở KH&CN, 10 trạm dịch vụ công số tại các xã, phường được đưa vào vận hành thí điểm từ ngày 27/7/2026. Trong quá trình triển khai, danh mục thủ tục hành chính tích hợp được mở rộng từ 33 lên 182 thủ tục; hạ tầng, thiết bị và đường truyền được bảo đảm, các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ.

Từ ngày 27/7 đến ngày 30/10, hệ thống ghi nhận 23.350 lượt tiếp cận tại 10 trạm, trong đó, 14.800 lượt đăng nhập VNeID, 10.600 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nộp thành công và 3.700 lượt cấp bản sao số. Kho bản sao số đã lưu trữ 8.100 tệp tài liệu số hóa, trong đó 81,3% đã được phê duyệt, ký số. Thông qua mô hình, Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ người dân mở mới 1.068 tài khoản, phát hành 879 thẻ và đăng ký 850 dịch vụ Agribank Plus.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như: hồ sơ phát sinh chủ yếu tập trung ở lĩnh vực Chứng thực và Hộ tịch; một số tiện ích chưa phát sinh giao dịch; số liệu thanh toán qua mã QR chưa được đối soát thống nhất; máy quét đôi lúc xử lý chậm với hồ sơ nhiều trang, camera còn hiện tượng bóng, lóa khi chụp thẻ căn cước; kết nối tới Cổng Dịch vụ công quốc gia vào giờ cao điểm có thời điểm phản hồi chậm...

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, công cụ thống kê; hoàn thiện các yêu cầu về an toàn thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu và mở rộng danh mục thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở KH&CN nhấn mạnh: Sau 3 tháng triển khai thí điểm, mô hình “Trạm dịch vụ công số” bước đầu cho thấy sự cần thiết, góp phần thay đổi phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính của người dân, cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Quá trình thí điểm giúp các cơ quan, đơn vị nhận diện những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình trước khi triển khai trên diện rộng.

Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục tổng hợp ý kiến, rà soát những tồn tại, hạn chế để đề xuất UBND tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình tại các địa bàn phù hợp. Đồng chí đề nghị đơn vị cung cấp giải pháp khẩn trương khắc phục các vấn đề kỹ thuật; các xã, phường tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các trạm, chủ động bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn người dân. Đồng thời, rà soát nhu cầu thực tế, điều kiện hạ tầng tại từng địa bàn để xác định vị trí lắp đặt phù hợp, bảo đảm mô hình phát huy hiệu quả, phục vụ thiết thực nhu cầu của người dân.