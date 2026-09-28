Đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa mới PĐ 211

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình trình diễn giống lúa PĐ 211.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, lãnh đạo xã Thanh Lâm, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Giám đốc các HTX nông nghiệp, Trưởng các thôn và đại diện các hộ dân tham gia mô hình.

Mô hình trình diễn giống lúa thuần PĐ 211 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo, Công ty TNHH Sea Success Việt Nam sản xuất và kinh doanh, được triển khai gieo sạ từ tháng 6 trên quy mô 1 ha tại HTX Nông nghiệp Đông Nghị (xã Thanh Lâm) với giống đối chứng là Đài Thơm 8.

Báo cáo kết quả theo dõi mô hình từ đại diện Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã cho thấy: Giống lúa PĐ 211 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về các chỉ tiêu sinh trưởng và cấu thành năng suất so với giống đối chứng Đài Thơm 8. PĐ 211 có thời gian sinh trưởng vụ Mùa chỉ từ 97 - 100 ngày (ngắn hơn Đài Thơm 8 từ 5 - 8 ngày). Cây lúa có chiều cao trung bình 107 cm, thân cứng, góc lá đòng thẳng đứng, màu xanh đậm, độ thoát cổ bông hoàn toàn và khả năng đẻ nhánh khỏe. Tỷ lệ dảnh hữu hiệu đạt 83,3% (giống Đài Thơm 8 là 81,2%). Đặc biệt, PĐ 211 có khả năng chống chịu tốt. Trong vụ Mùa 2026 với diễn biến thời tiết tương đối phức tạp (mưa lớn đầu vụ và áp thấp nhiệt đới gây mưa trong giai đoạn ngậm sữa), lúa PĐ 211 thể hiện khả năng chống đổ tốt, mức độ nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại chính (bạc lá, khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu) đều ở mức rất nhẹ (điểm 0 - 3).

Lúa PĐ 211 có số bông/m² đạt 275 bông, số hạt chắc/bông trung bình đạt 145,1 hạt (tỷ lệ hạt chắc đạt 91,1%). Năng suất lý thuyết đạt 67,5 tạ/ha, năng suất thực thu dự kiến đạt 55,2 tạ/ha (tương đương hơn 200 kg/sào), trong khi giống đối chứng Đài Thơm 8 chỉ đạt 50,2 tạ/ha.

Giống lúa thuần chất lượng cao PĐ 211 qua mô hình trình diễn bước đầu được khẳng định là giống lúa sinh trưởng tốt, phù hợp với cơ cấu mùa vụ và điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Sea Success Việt Nam đã giới thiệu chi tiết về đặc tính sản phẩm cũng như quy trình kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc để lúa đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cùng lãnh đạo xã Thanh Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu của mô hình trình diễn. Bước đầu PĐ 211 khẳng định là giống lúa sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu mùa vụ và điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai mô hình trình diễn giống lúa PĐ 211 trong vụ Xuân 2027 trên các chân đất khác nhau để có đánh giá toàn diện, khách quan làm cơ sở tuyên truyền, nhân rộng diện tích gieo cấy trên địa bàn xã và toàn tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan thực tế mô hình cấy thí điểm giống lúa PĐ 211 trên đồng ruộng và thưởng thức chất lượng cơm gạo PĐ 211 ngay tại hội nghị. Qua đánh giá thực tế, cơm lúa PĐ 211 dẻo, thơm nhẹ, vị đậm và giữ được độ mềm dẻo sau khi nguội.